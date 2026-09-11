¡Iztapalapa bajo el agua! Fuertes lluvias provocan graves inundaciones y pérdidas materiales

Una intensa tormenta registrada durante la noche del jueves y la madrugada de este viernes 11 de septiembre dejó graves afectaciones e inundaciones en diversos puntos de la alcaldía Iztapalapa. Colonias como Santa María Aztahuacán, Consejo Agrarista, Unidad Habitacional Vicente Guerrero y Santa Cruz Meyehualco amanecieron totalmente cubiertas por el agua. La rápida acumulación del nivel pluvial comenzó alrededor de las cuatro de la mañana, sorprendiendo a cientos de familias mientras dormían y provocando que el agua ingresara a decenas de viviendas, donde causó la pérdida de muebles, refrigeradores y colchones, además de dejar varios vehículos varados y atrapados.

¡INUNDACIONES RECURRENTES EN #IZTAPALAPA! Familias pierden todo ante drenajes colapsados



Las lluvias volvieron a causar estragos en el oriente de la capital. En la colonia Consejo Agrarista, familias lo perdieron todo luego de que el agua invadiera sus viviendas, destruyendo… pic.twitter.com/C58PMOdjJ9 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) September 11, 2026

Vecinos de zonas críticas, como la calle 1 Cerrada de Rodolfo Aguirre, tuvieron que esperar durante horas el arribo de las autoridades de la Ciudad de México para atender la emergencia. La situación generó momentos de alto riesgo, como el ocurrido en el cruce de las avenidas Gerardo Estrada y Casimiro Del Valle, donde una familia quedó atrapada dentro de su automóvil al intentar atravesar un encharcamiento de gran profundidad; afortunadamente, los ocupantes fueron auxiliados a tiempo y no se registraron personas lesionadas.

#LoÚltimo | Esta mañana varios puntos de la alcaldía #Iztapalapa presentan inundaciones tras la intensa lluvia que cayó esta madrugada.



Uno de los puntos inundados es la colonia Santa María Aztahuacán.



VÍA: @Fher_Torito https://t.co/OZ5wjKLFv0 pic.twitter.com/6Y401WKunh — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) September 11, 2026

Desazolve tardío y el recuento de los daños en la capital tras intensa lluvia

Fue hasta minutos antes de las nueve de la mañana cuando cuadrillas del Gobierno de la Ciudad de México y personal del sistema de aguas acudieron a los puntos más golpeados para comenzar las labores de desazolve, bombeo y retiro de residuos. Mientras los equipos de emergencia trabajaban en liberar las vialidades principales, las familias afectadas iniciaron la remoción de lodo e intentaron recuperar parte de sus pertenencias, exigiendo un apoyo urgente para evaluar las pérdidas patrimoniales sufridas.

¡IZTAPALAPA BAJO EL AGUA! Encharcamientos generan caos vial en el oriente de la #CDMX



Las lluvias de la madrugada dejaron graves secuelas en la alcaldía #Iztapalapa. En Periférico, a la altura de las colonias Puente Blanco y Consejo Agrarista Mexicano, se registran severos… pic.twitter.com/N9nlTCXbbN — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) September 11, 2026

Por su parte, el director general del Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, Juan Manuel Pérez Cova, informó que en las últimas 24 horas la corporación ha atendido al menos 18 encharcamientos de consideración y el colapso de 27 árboles en distintas zonas de la capital. La alcaldía Iztapalapa se mantiene como el punto más crítico de las afectaciones, donde las autoridades continúan desplegando operativos para bajar los niveles de agua y prevenir nuevos colapsos en la red de drenaje ante el pronóstico de más lluvias.