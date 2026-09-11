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¡Iztapalapa bajo el agua! Fuertes lluvias provocan graves inundaciones y pérdidas materiales

¡Madrugada de pesadilla! Intensa tormenta de madrugada inundó casas y calles en varias colonias de Iztapalapa. Vecinos perdieron muebles y vehículos por inundaciones.

Inundaciones en Iztapalapa dejan casas, muebles y autos dañados.
Inundaciones en Iztapalapa dejan casas, muebles y autos dañados tras tormenta de madrugada este 11 de septiembre.|Azteca Noticias.

Escrito por: América López

Con información de: Armando Martínez, Ricardo Pérez, Fernando Ramírez

Una intensa tormenta registrada durante la noche del jueves y la madrugada de este viernes 11 de septiembre dejó graves afectaciones e inundaciones en diversos puntos de la alcaldía Iztapalapa. Colonias como Santa María Aztahuacán, Consejo Agrarista, Unidad Habitacional Vicente Guerrero y Santa Cruz Meyehualco amanecieron totalmente cubiertas por el agua. La rápida acumulación del nivel pluvial comenzó alrededor de las cuatro de la mañana, sorprendiendo a cientos de familias mientras dormían y provocando que el agua ingresara a decenas de viviendas, donde causó la pérdida de muebles, refrigeradores y colchones, además de dejar varios vehículos varados y atrapados.

Vecinos de zonas críticas, como la calle 1 Cerrada de Rodolfo Aguirre, tuvieron que esperar durante horas el arribo de las autoridades de la Ciudad de México para atender la emergencia. La situación generó momentos de alto riesgo, como el ocurrido en el cruce de las avenidas Gerardo Estrada y Casimiro Del Valle, donde una familia quedó atrapada dentro de su automóvil al intentar atravesar un encharcamiento de gran profundidad; afortunadamente, los ocupantes fueron auxiliados a tiempo y no se registraron personas lesionadas.

Desazolve tardío y el recuento de los daños en la capital tras intensa lluvia

Fue hasta minutos antes de las nueve de la mañana cuando cuadrillas del Gobierno de la Ciudad de México y personal del sistema de aguas acudieron a los puntos más golpeados para comenzar las labores de desazolve, bombeo y retiro de residuos. Mientras los equipos de emergencia trabajaban en liberar las vialidades principales, las familias afectadas iniciaron la remoción de lodo e intentaron recuperar parte de sus pertenencias, exigiendo un apoyo urgente para evaluar las pérdidas patrimoniales sufridas.

Por su parte, el director general del Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, Juan Manuel Pérez Cova, informó que en las últimas 24 horas la corporación ha atendido al menos 18 encharcamientos de consideración y el colapso de 27 árboles en distintas zonas de la capital. La alcaldía Iztapalapa se mantiene como el punto más crítico de las afectaciones, donde las autoridades continúan desplegando operativos para bajar los niveles de agua y prevenir nuevos colapsos en la red de drenaje ante el pronóstico de más lluvias.

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