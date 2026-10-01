“Cero, cero”: IPN separa a maestro del CECyT 4 que arrojó al piso el cuaderno de una alumna

El Instituto Politécnico Nacional (IPN) informó que separó del grupo a un maestro del CECyT 4 “Lázaro Cárdenas”, luego de que se hiciera viral un video en el que aparece arrojando al piso un cuaderno de una alumna.

Las imágenes no tardaron en hacerse viral, y provocaron que los propios alumnos se manifestaran este miércoles 30 de octubre frente a las instalaciones, exigiendo la destitución del docente.

Toman acciones contra profesor de la Voca 4 que arrojó el cuaderno

Luego de que un grupo en Facebook de la Vocacional 4 difundiera el video, en el que pedían ayuda para detener ese tipo de abusos del profesor que imparte la materia Expresión Oral y Escrita.

En el video se ve que el docente revisa las actividades de los alumnos dentro del salón de clases. De repente se le escucha decir “Natalia tiene cero, cero de cero” y posteriormente arroja el cuaderno, sin importar que la joven ya caminaba para ir por este.

La alumna tiene que levantarse para recogerlo mientras sus compañeros permanecen en sus lugares. Es ahí cuando se corta la grabación, por lo que se desconoce si el hombre identificado como Mario Poucel se disculpó más tarde con los alumnos.

Estudiantes del CECyT 4 bloquean Constituyentes

Ante la nula respuesta del IPN tras el vídeo viral, estudiantes realizaron una manifestación a las afueras del CECyT 4, bloqueando ambos sentidos de la avenida Constituyentes, a la altura de la colonia Belén de las Flores, en la alcaldía Álvaro Obregón.

Fue ahí donde pidieron que las autoridades del plantel escuchen sus señalamientos contra casos de abuso ocurridos dentro de la institución, además de suspender al maestro que aparece en la grabación.

Entre sus principales peticiones se encuentra la instalación de una mesa de diálogo con las autoridades del CECyT 4, con el propósito de presentar sus demandas y obtener respuestas.

IPN separa al docente del grupo y asigna a otro profesor

Tras la manifestación, el IPN informó que se determinó separar de manera definitiva al docente de su grupo y que otro profesor fue asignado para que los estudiantes puedan continuar con sus actividades académicas.

El Politécnico explicó que tras conocer el caso, se activó el protocolo institucional correspondiente para la protección de menores de edad.

Además, la dirección del CECyT 4 elaboró un acta en la que quedaron asentados los antecedentes, y una vez que se revise se implementarán medidas adicionales.