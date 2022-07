VIDEO: Así fue la explosión de artefacto durante operativo en Irapuato

La explosión de un artefacto sorprendió a un grupo de agentes ministeriales en Irapuato, Guanajuato cuando realizaban un operativo en la colonia Comunal Emiliano Zapata en donde les reportaron habían sido hallados restos humanos en bolsas y una hielera.

Un reportero que cubría la noticia, pudo captar el momento justo de la explosión mientras ministeriales de la Fiscalía de Guanajuato realizaban la diligencia en un domicilio en Irapuato.

Los ministeriales llegaron al lugar por el reporte del hallazgo de restos humanos en bolsas negras y una hielera. Una de las agentes se acerca a la puerta, detrás hay un perito y en ese momento el artefacto explota.

“Nunca me había tocado vivir una situación de esa manera, me habían tocado balaceras, pero una explosión no, cab... me quedé yo así, helado, por eso dije yo, vámonos, vámonos, vámonos. El soldado fue el que me hizo reaccionar a mí ‘camínele, camínele porque puede haber otro explosivo’”, relató el reportero.

Sin más detalles, la Fiscalía de Guanajuato informó que tanto la agente ministerial como el perito resultaron heridos y se reportan estables

Por estos hechos, la zona fue asegurada y no se reportó ninguna detención por lo acontecido.

La explosión del artefacto, del cual se desconoce su manufactura, quedó grabada en un video captado por el reportero Gerardo Hernández.

🚨ATENCIÓN 🚨



Un reportero de #Irapuato que transmitía la llegada de ministeriales y soldados a la escena del crimen, grabó el momento en que estalla un artefacto aparentemente utilizado para emboscar a los agentes. La fiscalía reporta un agente y un perito lesionados, estables. pic.twitter.com/9ZvDf7ECeS — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) July 29, 2022

Mientras el periodista realizaba una transmisión en vivo del cateo en el domicilio donde se encontraron restos humanos, se registró la explosión.

Se observa que mientras un agente ministerial y un perito se acercan a la entrada de la casa, deviene la explosión, la cual genera una nube de humo y los gritos de quienes se encontraban alrededor.

Fiscalía confirma dos heridos, abre investigación

Al respecto, la Fiscalía General del Estado de Guanajuato confirmó la explosión en la colonia Emiliano Zapata, registrada la tarde de este 28 de julio.

“El lugar estaba siendo procesado como escena del crimen por un grupo multidisciplinario de la Agencia de Investigación Criminal”, señala la dependencia.

La autoridad confirmó que por la explosión dos personas resultaron lesionadas: un agente de Investigación Criminal y un perito.

Los heridos son reportados como estables en su estado de salud y la Fiscalía del estado ya realiza las investigaciones del hecho.