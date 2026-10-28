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VIDEO: Se fue a Las Vegas y dejó solos a sus hijos, pero ya fue arrestada

Irene Miller fue arrestada al aterrizar en Orlando tras abandonar a sus cuatro hijos sin supervisión mientras viajaba a Las Vegas.

Irene Miller dejó a sus cuatro hijos sin supervisión mientras viajaba a Las Vegas
Irene Miller dejó a sus cuatro hijos sin supervisión mientras viajaba a Las Vegas|Azteca Noticias

Escrito por: Raziel Cruz Salazar, Eder Martínez

Irene Miller, de 50 años, fue arrestada a su llegada al aeropuerto de Orlando tras irse a Las Vegas. Enfronta cuatro cargos de negligencia infantil por haber dejado solos y sin supervisión a sus cuatro hijos, de entre 9 y 14 años, durante varios días.

El caso salió a la luz cuando uno de los menores llamó al 911 debido a que su hermano de nueve años resultó herido al caerle una mancuerna en la cabeza.

Custodiada por agentes, Miller fue trasladada a la prisión del condado de Orange, donde deberá responder ante un juez por anteponer su viaje a Las Vegas a la seguridad de sus hijos.

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