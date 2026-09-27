VIDEO | ¿Cascadas de Dinamarca? Fuga de agua en clínica del ISSSTE en Sonora derriba plafones

En Hermosillo, Sonora, una fuga de agua en el área de cocina de un hospital del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) causó la caída de plafones del techo.

Qué pasó en el Hospital del ISSSTE en Hermosillo

El suceso ocurrió en el Hospital “Dr. Fernando Ocaranza”, donde la acumulación de agua dañó el plafón, el cual había sido reparado recientemente en los trabajos de rehabilitación, aseguró el personal del centro hospitalario.

Colapso de plafón por fuga de agua: lo que muestra el video

🗳️📌 EL SISTEMA FEDERAL DE SALUD SUMA OTRA PIFIA



Ahora ocurrió en Hermosillo.



Una fuga de agua afectó el área de cocina del Hospital Fernando Ocaranza del ISSSTE.



Trabajadores reportaron que durante la mañana se realizaron trabajos en esa zona.



Después se desprendieron… — Juan Ortiz 🗳️👁‍🗨 (@Juan_OrtizMX) September 27, 2026

Un video compartido en redes sociales muestra cómo un chorro de agua sale de una tubería, impacta en las paredes y el líquido se riega por toda la habitación, mientras en el techo se ven cables y conexiones, al no tener plafones ni otro tipo de recubrimiento.

Postura oficial del ISSSTE y avance de las obras de rehabilitación

Al respecto, el ISSSTE emitió un comunicado donde aseguró que siguen los trabajos de mantenimiento y rehabilitación integral de quirófanos, área de recuperación, cocina, central de equipos y esterilización, mastografía, almacén de medicamentos e insumos, consulta externa, lavandería, patología, calderas y la planta de emergencia.

📰 #COMUNICADO

ISSSTE continúa con el plan de mantenimiento y rehabilitación en el Hospital General “Dr. Fernando Ocaranza” en Sonora.

🔗https://t.co/P1togZSmr7 pic.twitter.com/BqCiauCVkd — Issste Zona Poniente (@IsssteZona_Pte) September 27, 2026

El mantenimiento en el hospital comenzó el 20 de mayo de 2026 y también aborda tareas en las instalaciones hidrosanitarias, iluminación y limpieza de ductos, “así como ajustes operativos, trabajos de impermeabilización, resanado, pintura y otras mejoras en las condiciones generales del inmueble”.