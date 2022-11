“Vamos a encontrarlo": Familia busca a Arturo, desaparecido en Jalisco

Ya son seis días en los que José Arturo Martínez García, de 20 años está desaparecido, la última vez que se le vio fue en la colonia San Andrés, en Guadalajara, Jalisco; ahí una cámara de seguridad captó el momento en el que fue interceptado para después privarlo de su libertad el 10 de noviembre.

José Arturo es estudiante de gastronomía y el día en que desapareció se dirigía a su casa después de salir de la escuela a bordo de su camioneta.

De acuerdo con la información con que se cuenta, un vehículo comenzó a perseguirlo hasta interceptarlo y llevárselo.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Jalisco ha informado que el caso ya está bajo investigación y sus familiares han emprendido su propia búsqueda.

Incluso, ya han podido obtener pruebas del caso y ahora están a disposición de la Fiscalía para encontrar a José Arturo con vida lo más pronto posible.

¿Qué pasó con José Arturo Martínez?

En un video en posesión de la familia, se ve el momento exacto en el que José Arturo Martínez García fue interceptado para después privarlo de su libertad en la colonia San Andrés.

Era el 10 de noviembre; Arturo, estudiante de gastronomía, venía de su escuela y se dirigía a casa en su camioneta, cuando otro vehículo comenzó a perseguirlo hasta interceptarlo en los cruces de las calles Agustín Bancalari y Gómez Farías.

A José Arturo lo secuestraron sin dejar rastro alguno de él, aunque este caso ya está bajo la investigación de la Fiscalía de Jalisco, sus familiares han emprendido su propia búsqueda.

La madre de José Arturo recuerda: “Los policías comentaban que eran varias personas las que habían bajado de la camioneta y que se habían subido a un carro. Mi hijo venía solo, lo venía persiguiendo otra camioneta, el domingo para ser precisos encontramos evidencia de que a mí hijo se lo llevaron a la fuerza”.

Familia de José Arturo consigue evidencias

Fueron sus familiares y los amigos del joven quienes han obtenido todas las pruebas de este caso y que ahora, están a disposición de la Fiscalía de Jalisco para encontrar al joven con vida.

“El no hacía daño, es una buena persona mi hijo... ya son cinco días de que él no está y son cinco días de angustia de que no lo veo, no lo abrazo, no lo beso, entonces que hagan su trabajo”, exigió la madre del joven estudiante de gastronomía.

Aunque su madre y sus hermanas viven hoy en día con la incertidumbre de saber en dónde está, no pierden la esperanza de que próximamente, José Arturo regresará a casa.

“Vamos a encontrarlo, esperemos tenemos esa esperanza en Dios y echándole las pilas y todo trabajando para encontrarlo porque de eso se trata, que lo queremos con nosotros que regrese José Arturo”, confió la madre.