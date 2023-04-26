Se pierde una nave espacial de Japón al llegar a la Luna

Autoridades de Japón informaron que una aeronave espacial que transportaba un rover se perdió al llegar a la superficie de la Luna este martes 25 de abril, que tenía la meta de marcar el primer alunizaje de una nave desarrollada comercialmente.

La compañía espacial japonesa indicó que los controladores de vuelo en Tierra no pudieron recuperar el contacto con la nave, por lo que la dieron por perdida.

“Se esperaba que el módulo de aterrizaje lunar HAKUTO-R Mission 1 aterrizara en la superficie de la Luna a la 1:40 a. 26 de febrero de 2023. En este momento, el Centro de Control de Misión HAKUTO-R en Nihonbashi, Tokio, no ha podido confirmar el éxito del Lunar Lander”, confirmó la empresa ispace, en un comunicado.

Our engineers and mission operations specialists in our MCC are currently working to confirm the current status of the lander. Further information on the status of the lander will be announced as it becomes available. (2/2)



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Explicaron que los ingenieros y especialistas aún trabajan para confirmar el estado actual del módulo de aterrizaje, por lo que cuando tengan más información sobre el estado de la aeronave se dará a conocer.

La comunicación entre los controladores de la Tierra y la aeronave japonesa en la Luna perdieron comunicación cuando al nodo le faltaban alrededor de 10 metros para descender en la superficie lunar.

¿Cuál era la misión de la aeronave que se perdió en la Luna?

Se esperaba que la aeronave japonesa aterrizara en la superficie de la Luna y pasara 14 días explorando el Atlas en el noroeste del satélite, informó la Agencia Espacial Europea (ESA)

“Esta es una oportunidad de tocar la Luna de verdad, de ver cómo se comportan las tecnologías materiales en las que ya hemos estado trabajando en el entorno lunar real”, compartió la ESA.

El rover que se perdió en la Luna estaba equipado con una cámara de alta resolución en su mástil delantero y otra en la parte trasera, así como una cámara microscópica y otra termográfica.

También llevaba una 'sonda Langmuir' para tomar muestras del entorno de plasma que prevalece justo encima de la superficie lunar.