“Complicidad y superpoderes": Javier Risco expone la red que blindó la corrupción de Taddei en el INE en Hechos AM
La mesa de análisis cuestiona el silencio de Víctor Hugo Carvente ante los contratos irregulares en el INE.
En la mesa de análisis de Hechos AM, los periodistas Javier Risco y Manuel López San Martín abordaron la caída de Guadalupe Taddei al frente del Instituto Nacional Electoral (INE), recordando que en 2023 la narrativa oficialista la catalogaba como una figura “impoluta e incorruptible”.
Durante la discusión, Risco detalló cómo mediante resoluciones del Tribunal Electoral y reformas legales impulsadas por Morena se concentró un poder absoluto en la presidencia del órgano para nombrar a discreción a titulares de direcciones y unidades técnicas. Esta discrecionalidad no solo dinamitó las decisiones colegiadas del Consejo General, sino que facilitó el reparto de contratos a colaboradores cercanos y proveedores predilectos sin frenos institucionales.