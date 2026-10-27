“Complicidad y superpoderes": Javier Risco expone la red que blindó la corrupción de Taddei en el INE en Hechos AM

En la mesa de análisis de Hechos AM, los periodistas Javier Risco y Manuel López San Martín abordaron la caída de Guadalupe Taddei al frente del Instituto Nacional Electoral (INE), recordando que en 2023 la narrativa oficialista la catalogaba como una figura “impoluta e incorruptible”.

Durante la discusión, Risco detalló cómo mediante resoluciones del Tribunal Electoral y reformas legales impulsadas por Morena se concentró un poder absoluto en la presidencia del órgano para nombrar a discreción a titulares de direcciones y unidades técnicas. Esta discrecionalidad no solo dinamitó las decisiones colegiadas del Consejo General, sino que facilitó el reparto de contratos a colaboradores cercanos y proveedores predilectos sin frenos institucionales.