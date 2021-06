Jazmín Zulema está de vuelta en casa, tras desplome en Línea 12 del Metro

A Jazmín Zulema y Carlos la vida los volvió a reunir hoy, luego de que el derrumbe de la Línea 12 del Metro los dejó a un paso de la muerte.

“A lo mejor es algo que teníamos que vivir, lo bueno es que estamos aquí, seguimos con vida, somos muy afortunados, yo creo tenemos un ángel muy grande que nos cuidó", explica Jazmín Zulema Sixto, enfermera y sobreviviente de lo ocurrido en Tláhuac.

EL DÍA DEL DESPLOME EN LA LÍNEA 12 DEL METRO

El 3 de mayo, Jazmín Zulema Sixto y Juan Carlos Ortiz salieron del hospital Belisario Domínguez, ahí trabajaban como enfermeros pero regresaron como pacientes críticos.

Ella fue la más grave, le diagnosticaron coágulos de sangre en el pulmón. Después le reconstruyeron el estómago.

Estuvo en 3 hospitales durante 26 días, y como un milagro regresó a casa. “Compañeros que me conocen me decían que no me durmiera, me decían ‘no te duermas’, ‘no te duermas’ y yo no sabía ni qué... quería que me quitaran el dolor y saber cómo estaba él”, recordó Jazmín Zulema.

Por su parte, Juan Carlos tuvo destrucción en los gemelos, en sus piernas, ahora espera que le den rehabilitación. “Le prometí a ella que cuando saliera yo ya iba a estar caminando para poder cuidarla, mimarla, protegerla, todo, todo, todo”, recordó Juan Carlos.

Ambos le dan gracias a la vida, a su familia, a los enfermeros y amigos por estar al pendiente de su salud. “Me estaban enseñando en Facebook que hicieron una rifa, hicieron una colecta de dinero, hicieron un montón de cosas, oraciones, les digo que ya estoy comprometida con todos los santos habidos y por haber”, narró Jazmín Zulema.

Y dicen, que después de esta experiencia, regresarán más comprometidos a su profesión. “Ves diferente las cosas, ¿todo esto sienten mis pacientes? Entonces desde que yo empecé a sentir todo lo que ellos sentían, voy a tratar de ser mucho mejor con ellos”, agregó.

Y también más comprometidos en la segunda oportunidad que tienen con la familia y como pareja. “Que nunca, nunca jamás nos volvamos a separar porque para mí fue muy feo estar ahí, y no saber de él, de mi familia, yo quisiera estar hasta el último día de mi vida contigo”, confesó Jazmín Zulema.