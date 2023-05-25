Jefe se lleva de vacaciones a sus empleados con todo pagado, en Malasia

El jefe de una empresa en Malasia cerró durante cinco días y se llevó de vacaciones a todos sus empleados con todo pagado, esto como agradecimiento por “todo el esfuerzo” de los trabajadores.

Se trata de Khairul Aming, dueño de dos fábricas de alimentos en Kelantan, Malasia, quien quiso recompensar la labor de sus empleados y las altas ventas regalándoles unos días de descanso en la playa.

Los 60 trabajadores que forman parte de la nómina de la compañía disfrutaron durante casi una semana de un hotel cinco estrellas, un crucero todo pagado y una cena elegante.

Minggu ni kita tutup kilang Sambal Nyet selama 5 hari untuk bawa kesemua 60 staff bercuti di Langkawi. Kita sediakan hotel 5 bintang, jetski, explore cave, snorkelling, private yacht untuk tgk sunset & duit belanja untuk diaorang shopping. Alhamdulillah semua staff happy ✨🥹 pic.twitter.com/in15T42wFQ — Khairulaming (@khairulaming) May 21, 2023

Video de trabajadores disfrutando de vacaciones pagadas por su jefe

El propio jefe compartió en sus redes sociales imágenes del viaje, en las que se pudo ver a los trabajadores disfrutando del sol y el mar, además de realizar diversas actividades como esnórquel y un paseo en yate privado.

En la publicación Aming informó que la fábrica de Sambal Nyet estaría cerrada durante cinco días para llevar a los empleados de vacaciones a Langkawi, y por si fuera poco, también los llevó de compras.

En otro posteo, el jefe compartió que sorprendió a sus trabajadores con un crucero en una yate privado, donde pudieron disfrutar del atardecer mientras nadaban en el mar.

“Al día siguiente, les di una sorpresa y los invité a un crucero en yate privado para ver la puesta de sol. El crucero era exclusivo solo para ellos y no incluía público. Disfrutaron del atardecer mientras nadaban en el mar”, continuó.

Finalmente, el dueño de la empresa indicó que todos sus empleados quedaron muy contentos con el regalo y regresarán felices a trabajar.

¿Y a ustedes qué premios les han dado sus jefes por su desempeño en el trabajo?

