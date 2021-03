Jennifer López y Alex Rodríguez habrían terminado relación tras cuatro años

LOS ÁNGELES, 12 marzo (Reuters) - La cantante Jennifer López y la exestrella del béisbol Alex Rodríguez habrían terminado su relación después de casi cuatro años juntos, informaron el viernes medios locales.

El sitio web de celebridades TMZ y la columna Page Six del New York Post citaron fuentes no identificadas cercanas a la pareja que dijeron que habían cancelado su compromiso.

Representantes de López y Rodríguez, una de las mayores parejas de celebridades de Estados Unidos, no respondieron de inmediato las solicitudes de comentarios sobre los reportes.

Casi 4 años de relación de Jennifer López y Alex Rodríguez

La cantante de “Love Don’t Cost a Thing” y Rodríguez, conocido como A-Rod, comenzaron a salir a inicios de 2017 y anunciaron su compromiso en marzo de 2019.

TMZ dijo que no estaba claro qué causó la separación.

Jennifer López, quien cantó en la toma de posesión del presidente estadounidense Joe Biden en enero, dijo a finales del año pasado que con Alex Rodríguez habían pospuesto su boda dos veces debido a la pandemia de coronavirus.