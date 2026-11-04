El vuelco en Texas y el futuro de Donald Trump: El análisis de Jorge Castañeda en Hechos AM

En entrevista con Manuel López San Martín para Hechos AM, el analista Jorge Castañeda destacó las principales lecciones de la contienda electoral en Estados Unidos, resaltando el histórico triunfo demócrata en Texas encabezado por Gina Hinojosa. Castañeda subrayó que la victoria en territorio texano —tras tres décadas de hegemonía republicana— demuestra que el dinero no define los comicios, pues los más de 50 millones de dólares inyectados por Elon Musk a las campañas republicanas no impidieron su derrota. Asimismo, proyectó que la llegada de una gobernadora de ascendencia mexicana y perfil progresista contribuirá a suavizar las tensiones fronterizas en temas como el alambre de púas, las boyas en el Río Bravo y los despliegues policiales.

Respecto al panorama para el tramo final de la presidencia de Donald Trump, Castañeda advirtió que el mandatario se encamina a un escenario típico de “pato cojo” tras perder respaldo legislativo. Ante la imposibilidad de avanzar en la agenda interna, estimó que el presidente estadounidense volcará su atención de forma casi exclusiva a la política exterior y el comercio, áreas donde conserva mayor margen de maniobra y en las cuales podría radicalizar su postura hacia México en asuntos clave como migración, seguridad y relación bilateral con China para afianzar su legado.