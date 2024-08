¡Huyen de la violencia! Padre e hijo huyen de Chicomuselo; esta es la historia de Jorge

¡Tuvieron que dejarlo todo! La ola de violencia por los grupos criminales han provocado que algunos pobladores de Chicomuselo, Chiapas abandonen sus hogares para poder mantenerse a salvo y con vida; esta es la historia de Jorge y su hijo, quienes tuvieron que irse de este lugar.

El hijo de Jorge, quien lleva el mismo nombre de su padre, tiene apenas 21 años de edad y padece parálisis cerebral.

“Allá tenía un puesto de Hot dogs y hamburguesas y a parte trabajaba en un rancho (...) dejamos todo para poder salir, para empezar una nueva vida, más que nada, para estar bien”, compartió Jorge Leal, Desplazado de Chicomuselo para los micrófonos de Fuerza Informativa Azteca.

Jorge y su hijo viven en incertidumbre por la falta de dinero para comprar alimentos

Jorge y su hijo encontraron refugio en Tuxtla Gutiérrez, donde viven en un pequeño cuarto rentado, además aseguran vivir con la incertidumbre sobre los gastos de alimentos, pañales y otras herramientas para la movilidad de Jorge, el chico de 21 años de edad.

En ocasiones, Jorge no puede trabajar, pues no hay quien pueda cuidar a su hijo; sin embargo, no se rinde y busca la manera de salir adelante. Jorge de 21 años, asegura sentirse muy agradecido con su padre por cuidarlos y nunca dejarlo solo.

“Dejó lo que sabía hacer porque antes era encargado de un lugar, era el mejor, pero dejó todo por un servidor y es algo que yo le agradezco”,expresó Jorge Antonio Leal, desplazado de Chicomuselo para los micrófonos de Fuerza Informativa Azteca (FIA).

¿Qué está pasando en Chicomuselo, Chiapas?

En los últimos días, se han reportado diversos enfrentamientos armados entre algunos grupos delictivos en el municipio del Chicomuselo, Chiapas, que buscan el control del territorio, registrando algunas confrontaciones en varias zonas de este lugar.

Habitantes de Chicomuselo ya han denunciado la ola de violencia en el municipio, solicitando la intervención de autoridades federales y estatales.

Ante la ola de violencia en Chicomuselo y otros municipios de Chiapas, algunos pobladores han dejado sus hogares para salvaguardar su integridad.