La vez que solo hubo un candidato presidencial en las elecciones de 1976

Rumbo a las elecciones 2024, al menos dos bloques tendrán a su candidato presidencial; sin embargo, a lo largo de la historia política del país, hubo veces en donde se registraron más de cinco opciones. Ante esto, es importante recordar la vez en donde solo hubo una opción, por lo que con cualquier porcentaje, el candidato quedó electo como mandatario.

¿Quién fue el único candidato en las elecciones de 1976?

José López Portillo fue el único candidato presidencial en 1976, las cuales se llevaron a cabo el domingo 4 de julio tras la salida de Luis Echevarría. El candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) había comenzado el sexenio con Echeverría como subsecretario de Patrimonio, además encabezó la Comisión Federal de Electricidad y había llegado a la Secretaría de Hacienda.

Luis Echeverría consideró que López Portillo estaba listo para la presidencia y lo destapó en 1975. El Partido Acción Nacional (PAN) se abstuvo de presentar candidato presidencial.

Valentín Campa fue candidato presidencial del Partido Comunista Mexicano, mismo que no contaba con registro oficial, por lo que su nombre no apareció en las boletas electorales y los votos a él se anularon.

José López Portillo, único candidato presidencial en 1976|Twitter

La razón por la que el candidato del PRI fue la única opción, es que ningún otro partido contó con registro oficial. Así fue que López Portillo fue el nombre de las boletas electorales, abanderado por el PRI, el Partido Popular Socialista y el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana.

“Tuve la satisfacción y… desazón, al mismo tiempo, de ser candidato único, de tal manera que con que hubiera votado mi mamá por su hijito, ´pepito´, hubiera yo salido presidente”, señaló después López Portillo.

José López Portillo, uno de los presidentes que más se ejercitaban

Finalmente, el 1 de diciembre de 1976, rindió protesta como presidente de México. Eligió a diversos miembros de su familia para que se hicieran cargo de las funciones de su gabinete, como es el caso de su hijo José Ramón, como subsecretario de Estado.

En la lista de los presidentes de México, hay algunos considerados fans e incluso practicantes del deporte, como es el caso del actual mandatario Andrés Manuel López Obrador, quien se ha declarado como fan del beisbol; sin embargo, López Portillo es señalado como el Jefe del Ejecutivo que más se ejercitaba.