¡Más de cinco! Estas fueron las elecciones donde se registraron más candidatos a la presidencia

Rumbo a las elecciones 2018, donde se elegirá a quien sea el sucesor de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) es relevante conocer parte de la historia de la política en el país. A lo largo de los comicios se han presentado distintos candidatos, pero hubo un año en donde se registró la mayor cantidad de ellos, ¿cuáles son?

¿Cuáles fueron las elecciones con más candidatos a la Presidencia de México?

Las elecciones de 1994 fueron en las que se registraron más candidatos presidenciales, con un récord de nueve opciones para ocupar la máxima silla:



Diego Fernández Cevallos Ramos, del Partido Acción Nacional (PAN).

Ernesto Zedillo Ponce de León, del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Marcela Lombardo Otero, del Partido Popular Socialista

Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano

Rafael Ignacio Aguilar Talamantes, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional.

Álvaro Pérez Treviño González, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana.

Pablo Emilio Madero Belden, del Partido Demócrata Mexicano

Cecilia Soto González del Partido del Trabajo (PT).

Jorge González Torres, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

En estos comicios el ganador fue el priista Ernesto Zedillo Ponce de León. También, fue la primera vez que se transmitió un debate presidencial en vivo para millones de mexicanos.

Así fue la toma de protesta de Ernesto Zedillo como Presidente de México, cuya gestión fue de 1994 al 2000. Esta cápsula forma parte del programa #ParlamentoAbiertoTv, puedes verlo completo en: https://t.co/WBnhLd6qha pic.twitter.com/loe0rUs1Bm — Cámara de Diputados (@Mx_Diputados) November 30, 2018

Para el año 2000, se registraron seis aspirantes, quedando electo el panista Vicente Fox Quesada; posteriormente, en 2006 se registraron cinco candidatos presidenciales, cuando ganó el PAN con su representante Felipe Calderón Hinojosa.

¿Qué candidato se ha registrado más veces para la Presidencia?

Con un récord de nueve veces, Nicolás Zúñiga y Miranda, o también conocido como “candidato perpetuo”, ha sido el candidato presidencial que más veces se ha registrado para alcanzar el máximo cargo, esto le costó 30 años de su vida; finalmente murió sin cumplir este sueño.

Nicolás Zúñiga y Miranda, también conocido como “candidato perpetuo”

|INAH

En 1896 se registró por primera vez como candidato para unas elecciones y perdió frente a Porfirio Díaz, se anotó también para las de 1896, 1900, 1904 y 1910 contra Díaz; contra Madero en 1911, Victoriano Huerta en 1914; Venustiano Carranza en 1917; Álvaro Obregón en 1920 y contra Plutarco Elías Calles en 1924.

¿Cuándo son las elecciones 2024 en México y qué se vota?

Además de la presidencia, las elecciones 2024 pintarán para ser unas de las más grandes, pues se elegirán a más de 500 puestos:



128 escaños en el Senado de la República.

500 Curules en la Cámara de Diputados.

Jefatura de la Ciudad de México.

31 de las 32 entidades renovarán su congreso local.

Las 16 alcaldías de la Ciudad de México.

24 juntas municipales.

1580 ayuntamientos.

8 gubernaturas: Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz y Yucatán.

Se elegirá al siguiente presidente tras la salida de AMLO|Gobierno de México

La jornada electoral se llevará a cabo el domingo 2 de junio, a diferencia de otros años que se celebran en julio, esto tras una modificación a una de la ley político-electoral en febrero de 2014, donde se destaca que las elecciones federales serán el primer domingo de junio.