Desde béisbol hasta barras con una mano: Los hobbies y deportes de los presidentes de México

Desde béisbol, atletismo y hasta un político que participó en unos Juegos Panamericanos, estos han sido algunos de los deportes y hobbies favoritos de los presidentes. Es ya conocido que el favorito del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) es el béisbol, pero esta es la lista de algunos otros mandatarios que disfrutaban ejercitarse en sus ratos libres.

Hobbies y deportes de los presidentes de México

AMLO ha dicho que en sus tiempos libres le gusta batear, además de que habitualmente festeja los logros de la Liga Mexicana de Béisbol. “El béisbol es como la buena política: cabeza, corazón y carácter, las tres C, mucho carácter, arrojo, pasión y serenidad”, dijo en una ocasión.

Jugué cinco entradas; bateé tres de tres. Un toque de bola por la raya, dos hits, produje carrera; me impulsó para anotar el general Sandoval. Sin presumir, no lucimos mal, tiramos la polilla y no hubo lesiones. pic.twitter.com/1fNvcOsMCx — Andrés Manuel (@lopezobrador_) April 6, 2022

Enrique Peña Nieto participó en al menos cinco ocasiones en la carrera de "Molino del Rey" de 10k, donde su mejor marca fue en 2015, cuando realizó el recorrido en 50 minutos con 48 segundos. Incluso, durante una visita de Estado a Canadá, salió a correr una mañana con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau.

Felipe Calderón fue reconocido por su gusto por el fútbol, específicamente por su apoyo a los Monarcas de Morelia, estado de donde es originario; sin embargo, reconoció que aunque no era bueno, le divertía. Asimismo, tuvo algunas participaciones en carreras de bicicleta como "El Reto Maya 15k" o "La Gran Fondo CDMX".

Felipe Calderón participó en algunas carreras de bicicletas|Twitter @NielsenHernndez

Por su parte, el panista Vicente Fox disfrutaba de correr por el Bosque de Chapultepec, participó en la carrera de medio fondo "La Milla", además era fanático del fútbol.

Ernesto Zedillo Ponce de León era un fanático del Necaxa, incluso el exjugador de los Rayos, Alex Aguinaga, reveló que estuvo cerca de irse a las águilas del América; sin embargo, el entonces presidente emitió un "decreto presidencial" para evitarlo.

Ernesto Zedillo era fanático del club Necaxa|Twitter

En 1971, el expresidente priista Carlos Salinas de Gortari ganó una medalla de plata para México en equitación en los VI Juegos Panamericanos celebrados en Cartegena de Indias, Colombia.

José López Portillo y Pacheco prefería el box, el tenis, la natación y las pesas, pues incluso mandó a construir una cancha de tenis en Los Pinos. En algunos videos, se le puede ver haciendo barras con un brazo.