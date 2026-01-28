Joven de 14 años es vinculado a proceso por ataque armado en canchas de fútbol en Tlatelolco | Mientras Dormía

En las primeras horas de este 28 de enero 2025, mientras usted dormía, se llevó a cabo la audiencia de Nicolás "N", el joven de 14 años que presuntamente atacó a balazos a otro joven de 17 años en una cancha de fútbol en la colonia Nonoalco, en Tlatelolco.

La victima resultó con tres impactos de bala, uno en el abdomen, vejiga y húmero; fue llevado de emergencia a un hospital. Un policía resultó herido tras la persecución.

El ataque ocurrió la noche del pasado 21 de enero 2026.

¿Qué pasará con el menor de 14 años? Juez ordena internamiento tras ataque en Tlatelolco

Un juez de control especializados en justicia para adolescentes, vinculó a proceso a Nicolas "N", por el delito de lesiones que ponen en riesgo la vida.

Determinó que se quedará en internamiento preventivo en una de las comunidades para jóvenes en conflicto con la Ley. Además otorgó 40 días para el cierre de la investigación.

En la audiencia de Nicolas "N" estuvieron sus padres, al igual que los abogados, quienes se negaron a emitir alguna declaración sobre los hechos.

¿Cómo fue el ataque a joven en las canchas de fútbol de Tlatelolco?

Los reportes indican que el ataque a balazos al joven de 17 años, fue por una supuesta transacción de droga en una cancha de fútbol en calles de la colonia Nonoalco, Tlatelolco.

Al llegar al lugar, elementos de la policía encontraron al adolescente recostado sobre la banqueta y con múltiples heridas de bala alrededor de su cuerpo.

Nicolas "N", joven de 14 años, se encontraba en el lugar de los hechos, por lo que fue asegurado por las autoridades correspondientes.

Jóvenes de 12 a 14 años pueden ser vinculados a proceso pero no ingresar al reclusorio

En México, cuando los menores de 12 años de edad cometen algún delito, solo pueden ser enviados a rehabilitación o a programas de asistencia social.

Y de 12 a 14 años de edad, los jóvenes pueden ser procesados; sin embargo, no pueden ingresar al reclusorio, esto según la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes.