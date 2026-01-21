Niño sicario en Tlatelolco: Con 13 años, Nicolás le dio 3 tiros a Donovan en canchas de futbol

La violencia juvenil sacudió la noche de este martes la unidad habitacional Nonoalco Tlatelolco. En un hecho que ha consternado a los vecinos de la alcaldía Cuauhtémoc, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC CDMX) detuvieron a un niño de apenas 13 años de edad, acusado de acribillar con tres disparos a un adolescente en unas canchas de futbol.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 20:30 horas de este 20 de enero de 2026. Operadores del Centro de Comando y Control (C2) Centro alertaron a los oficiales del Sector Tlatelolco sobre una emergencia por disparos en el deportivo ubicado sobre la avenida Manuel González, entre Eje Central Lázaro Cárdenas y Paseo de la Reforma.

#TarjetaInformativa l EFECTIVOS DE LA #SSC DETUVIERON A UN MENOR DE EDAD, PROBABLE RESPONSABLE DE LESIONES CONTRA UN JOVEN CON UN ARMA DE FUEGO, EN LA ALCALDÍA #CUAUHTÉMOC



En calles de la alcaldía @AlcCuauhtemocMx policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (#SSC) de la… pic.twitter.com/DYD7qlRI0I — SSC CDMX (@SSC_CDMX) January 21, 2026

¿Qué pasó en Tlatelolco? Niño agrede con tres disparos a joven

Al arribar al lugar, los uniformados encontraron a la víctima, identificada como Donovan "N", de 17 años, recostado sobre la cinta asfáltica y con múltiples manchas hemáticas.

Paramédicos de Protección Civil (unidad PC-004) llegaron de inmediato para atender la emergencia. El diagnóstico fue grave: el joven recibió tres impactos de bala que comprometieron el abdomen, la vejiga y el húmero. Debido a la severidad de las heridas, fue trasladado de urgencia al Hospital Rubén Leñero.

*Secretria de Seguridad Ciudadana de la CDMX*



*Sector*

Tlatelolco



*Fecha:*

20/01/2026



*Hora:*

20:30 hrs



*Ubicacion*

Manuel González en las canchas de fútbol, entre Eje Central y Reforma Tercera Sección Col. Nonoalco Tlatelolco Alcaldía Cuauhtémoc



*Evento*

Lesionado por… pic.twitter.com/FaVME7XCTy — Gpo.Siade.Ac.oficial (@Gposiadeoficial) January 21, 2026

El agresor: Nicolás, de 13 años

En el lugar de los hechos se encontraba el presunto responsable, quien fue asegurado por los policías. La sorpresa fue mayúscula al confirmar su identidad: Nicolás "N", un menor nacido en mayo de 2014, es decir, de tan solo 13 años de edad.

El menor fue puesto a disposición de las autoridades competentes especializadas en justicia para adolescentes, quienes determinarán su situación jurídica ante la gravedad del delito.

Policía se luxa el tobillo durante la captura

El operativo de detención no estuvo exento de complicaciones. Durante el aseguramiento del menor implicado, el Suboficial Jorge García Martínez, de 40 años, resultó lesionado.

Paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) atendieron al oficial en el sitio, diagnosticándole una luxación de tobillo derecho. Fue trasladado al Hospital San Ángel Inn para recibir atención especializada.

