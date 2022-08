Joven preparatoriano de Durango se renta para hacer filas

Sin importar las largas horas bajo el sol y el abrumo de la espera Misac de la Rocha, ha iniciado un trabajo nunca antes visto en Durango, alquilándose para aquellas personas que no les gusta esperar en las filas o para quienes se les imposibilita pasar tanto tiempo de pie o en un lugar quieto.

Emprendedor preparatoriano cobra por hacer filas en Durango

“Todo inicio cuando bueno un tío ocupaba que le hiciera una fila y se me hizo realmente buena idea porque el necesitaba que fuera a un centro multi pagos hacer un trámite que el necesitaba, pagar algunas cosas y pues de ahí se me ocurrió nomás publicar”, explicó Misac.

Por 60 pesos la hora el joven emprendedor tomará su turno en centros multi pago de servicios, filas de inscripción, vacunación, entre otras; antes de llegar al lugar esperado el joven marcará a quien lo contrato, para que si lo desea tome su lugar, en el último momento.

Misac señaló: “Si me han pedido varias filas y varios lugares para ir. Lo hice prácticamente para no aburrirme pero ahorita siento que ha sido una buena iniciativa ya que las personas pueden tener una manera diferente de generar ingresos por ejemplo en las familias”.

Misac estudia la preparatoria

Misac utiliza este trabajo como pasatiempo mientras se concentra en terminar sus estudios de preparatoria y apoyar a sus compañeros por medio de la sociedad de alumnos.





Comenta que el tiempo más largo que ha pasado esperando, ha sido alrededor de 5 horas.

Además de recibir buenos y malos comentarios por este nuevo trabajo, hasta ha sido víctima de acoso.

“Bueno he recibido positivos como negativos, positivos pueden ser como de que mente de tiburón que me han dicho de que le eche ganas de que Dios me bendiga y algunos negativos, de hecho he recibido, de hecho hasta un tipo de, por así decirlo acoso de parte de algunas personas, bueno especialmente hombres, bueno creo que ha sido por la apariencia física”.

La idea del joven emprendedor ha sido compartida a más jóvenes que han optado por realizar los mismos servicios, siendo una nueva mente innovadora para la sociedad.