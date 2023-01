Judith Ángeles representará a México en Polonia, la joven de 21 años es de las seis seleccionadas en el mundo para certificarse como astronauta análoga en lunares research station.

Joven mexicana buscará certificación como astronauta análoga

“Me fui al proyecto de la NASA del IASP en donde desarrollé un proyecto durante una semana para poder lanzarme a la Estación Internacional Espacial en este proyecto realizamos un complaint mechanism en donde una de las principales problemáticas que había en el espacio era principalmente el polvo lunar, entonces mi proyecto quedó en tercer lugar, y para seguirle dando el seguimiento necesario apliqué a otro programa para seguir haciendo esta investigación, y los muestreos en la Estación Internacional de Investigación de Lunares que se encuentra en Polonia”, explicó Judith Miriam Ángeles Hernández, estudiante de mecatrónica.

Del 10 de marzo al 2 de abril de este año la estudiante de mecatrónica en una universidad privada de Metepec, Estado de México, estará en aislamiento con otros cinco compañeros.

“Justamente como es una certificación de astronauta análogo no podemos recibir noticias de lo que está pasando día a día porque estamos simulando que estamos en el espacio”, detalló con entusiasmo Judith Miriam.

Proyecto de impresión 3D

La estudiante mexiquense puntualizó más sobre este reto que tendrá en tierras europeas.

“Nos piden a cada tripulante, a cada persona de la tripulación llevar un proyecto propio para darle seguimiento a la investigación que queremos hacer. Mi proyecto personal que voy a hacer es la impresión 3D, si la manufactura aditiva o impresión de 3D de piezas para el sector aeroespacial de una forma sustentable”, reveló Judith.

Sabe que todo su esfuerzo pondrá en alto el nombre de México.

“En este proyecto normalmente hacen cuatro misiones al año, y si justamente soy la primera mujer del Estado de México en certificarse fuera de América, y América Latina para ser astronauta análoga. Estoy muy emocionada vaya que es algo que a mí me apasiona mucho y el poder ir a investigar, el poder poner el nombre de México en alto y seguir con mis pasiones en todas estas carreras que ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, la verdad es que me llena muchísimo y que realmente me apasiona” finaliza Judith con una sonrisa.