VIDEO: Joven persigue a ladrones y los atropella en Argentina

En Rosario, Argentina, un joven está acusado de homicidio por perseguir, atropellar y asesinar a los sujetos que lo habrían interceptado para robarle una fuerte cantidad de dinero.

De acuerdo con medios locales, Diego Pablo "N" salió de una casa del barrio de Fisherton con dos mil dólares y dos mil pesos argentinos, mismos que guardó en un maletín, pero en el camino fue interceptado por dos sujetos a bordo de una motocicleta, que a punta de pistola le quitaron el dinero.

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El joven, de 25 años, decidió perseguir a los asaltantes, por lo que al tenerlos cerca, subió a la vereda, los embistió y se estampó contra un árbol, ambos quedaron en el piso; uno murió en el lugar y el otro fue trasladado a un hospital bajo custodia policiaca.

Diego Pablo "N" se presentó ante la comisaría para dar cuenta de lo que sucedió, fue detenido y fue acusado de homicidio.

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El fiscal imputó por homicidio simple a Diego, quien permanecerá 60 días en prisión, aunque la defensa legal del joven aseguró que su intención no era asesinar a los asaltantes, de 25 y 29 años.

Durante el juicio se presentó el video en el que se observa cómo la camioneta embiste a los motociclistas hasta estrellarse contra un árbol.

Medios locales indicaron que el asaltante que murió en la embestida tenía antecedentes penales, ya que había estado preso por el homicidio de un adolescente en 2015.

AHORA: éste es el video clave con el que la @fiscaliareg2 atribuye a Diego el doble homicidio sin atenuantes de sus asaltantes en el barrio Fisherton, en Rosario. Los siguió varias cuadras, subió a la vereda, les ganó en velocidad, los arrolló. El juez Lanzón lo dejó preso. pic.twitter.com/0HjvwpA2qx — Hernán Funes (@HernanFunes) April 11, 2021

Piden liberación de Diego Pablo "N"

Este caso conmocionó al barrio de Fisherton, quienes mostraron su apoyo a Diego Pablo "N" y al menos dos mil personas salieron a las calles a protestar por este caso para exigir su liberación y para pedir mayor seguridad en el barrio del Rosario.

Una multitudinaria marcha se realizó hoy al mediodía en Fisherton, donde miles de vecinos reclamaron a la justicia que deje en libertad a Diego C., un joven de 25 años que fue detenido el jueves pasado tras embestir y matar a dos ladrones que le robaron 2000 dólares. pic.twitter.com/pRMw7h23eF — Somos Rosario (@SomosRosarioOK) April 10, 2021

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