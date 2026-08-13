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Dan descargas eléctricas: Así son los nuevos guantes que usarían los agentes del ICE contra los migrantes

ICE invertiría más de 300 millones de pesos para incorporar guantes que dan descargas eléctricas.

Agentes del ICE usarían guantes para dar descargas eléctricas
Agentes del ICE usarían guantes para dar descargas eléctricas|IA

Escrito por: Eder Martínez

Los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) podrían incorporar un nuevo equipo para, supuestamente, controlar quienes opongan resistencia durante sus detenciones.

Se trata de unos guantes capaces de generar descargas eléctricas de bajo voltaje directamente sobre la persona a la que sean aplicados.

De acuerdo con un aviso del Departamento de Seguridad Nacional, ICE contempla destinar hasta 20 millones de dólares, cerca de 340 millones de pesos, para adquirir miles de estos dispositivos, con la intención es que puedan estar disponibles a más tardar en marzo del próximo año.

La posible adquisición ha generado preocupación entre organizaciones defensoras de los derechos civiles, quienes recuerdan que ICE ya enfrenta cuestionamientos relacionados con el uso de la fuerza y la supervisión de sus agentes durante las operaciones migratorias impulsadas por la administración de Donald Trump.

¿Cómo son los guantes que dan descargas eléctricas?

Los guantes reciben el nombre de G.L.O.V.E., siglas en inglés de Emisor de Generación de Descargas de Bajo Voltaje, y son fabricados por Compliant Technologies LLC, una compañía ubicada en Lexington, Kentucky.

El usos de este tipo de dispositivos no es nuevo, pues ya han sido utilizados en algunos centros penitenciarios y departamentos de policía en años recientes.

La empresa explica que los guantes pueden utilizarse inicialmente como cualquier otro equipo de patrulla. Sin embargo, cuentan con un mecanismo que permite activar la descarga eléctrica cuando el agente lo considera necesario.

El objetivo, según el fabricante, es provocar una sensación de dolor que distraiga momentáneamente al individuo y permita al agente someterlo en pocos segundos, comparando la sensación producida por una picadura de abeja y consideró que puede ser una herramienta eficaz ante situaciones de resistencia.

El Departamento de Seguridad Nacional indicó que estaba preparando una respuesta sobre el proyecto, pero no ofreció comentarios adicionales. Por su parte, Jeff Niklaus, fundador y director ejecutivo de Compliant Technologies, también evitó proporcionar información sobre el posible acuerdo.

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