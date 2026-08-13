Dan descargas eléctricas: Así son los nuevos guantes que usarían los agentes del ICE contra los migrantes

Los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) podrían incorporar un nuevo equipo para, supuestamente, controlar quienes opongan resistencia durante sus detenciones.

Se trata de unos guantes capaces de generar descargas eléctricas de bajo voltaje directamente sobre la persona a la que sean aplicados.

Tenía que jugar una semifinal en Los Ángeles, pero nunca llegó...



Un futbolista argentino fue detenido por ICE antes de poder abordar el avión rumbo a EU y ahora enfrenta una posible deportación.https://t.co/q4awO6v21d pic.twitter.com/OOIxHn10KO — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) August 13, 2026

De acuerdo con un aviso del Departamento de Seguridad Nacional, ICE contempla destinar hasta 20 millones de dólares, cerca de 340 millones de pesos, para adquirir miles de estos dispositivos, con la intención es que puedan estar disponibles a más tardar en marzo del próximo año.

La posible adquisición ha generado preocupación entre organizaciones defensoras de los derechos civiles, quienes recuerdan que ICE ya enfrenta cuestionamientos relacionados con el uso de la fuerza y la supervisión de sus agentes durante las operaciones migratorias impulsadas por la administración de Donald Trump.

¿Cómo son los guantes que dan descargas eléctricas?

Los guantes reciben el nombre de G.L.O.V.E., siglas en inglés de Emisor de Generación de Descargas de Bajo Voltaje, y son fabricados por Compliant Technologies LLC, una compañía ubicada en Lexington, Kentucky.

El usos de este tipo de dispositivos no es nuevo, pues ya han sido utilizados en algunos centros penitenciarios y departamentos de policía en años recientes.

La empresa explica que los guantes pueden utilizarse inicialmente como cualquier otro equipo de patrulla. Sin embargo, cuentan con un mecanismo que permite activar la descarga eléctrica cuando el agente lo considera necesario.

#ICE aumenta operativos y arrestos en aeropuertos



Agentes de ICE han intensificado las detenciones de ciudadanos extranjeros con visas vencidas directamente en las puertas de abordaje y mostradores de documentación en EU.https://t.co/evT8QxbKqX pic.twitter.com/P4ksopFU33 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) July 29, 2026

El objetivo, según el fabricante, es provocar una sensación de dolor que distraiga momentáneamente al individuo y permita al agente someterlo en pocos segundos, comparando la sensación producida por una picadura de abeja y consideró que puede ser una herramienta eficaz ante situaciones de resistencia.

El Departamento de Seguridad Nacional indicó que estaba preparando una respuesta sobre el proyecto, pero no ofreció comentarios adicionales. Por su parte, Jeff Niklaus, fundador y director ejecutivo de Compliant Technologies, también evitó proporcionar información sobre el posible acuerdo.