Llegados de todo México, los integrantes de la Camerata Esperanza Azteca se preparan; son los últimos detalles antes de su primer concierto en la ciudad de Ginebra, en Suiza.

El estreno está a cuestión de minutos, aplacan los nervios, intercambian impresiones con sus colegas suizos y afinan los últimos acordes, las últimas notas, antes de que se llenen los asientos y empiece la función.

Una experiencia única, coinciden Emilio y Tania, dos de los músicos que forman la Camerata.

Emilio Cortés / Músico Camerata Esperanza Azteca:

“Es una experiencia muy bonita principalmente porque estás tocando con gente que tiene otra visión de la música”.

"Entonces venir a compartir nuestras raices, lo que es la música mexicana, es una experiencia realmente magnífica", agregó el joven músico mexicano.

El concierto es una fiesta, una lección de historia de la música latina, un despliegue de talento que mantiene al público hipnotizado, y casi un cuentacuentos, pero sobre todo es eso, una celebración.

Esta actuación es el resultado de dos años de trabajo y muchos de esfuerzo que han servido para hermanar ambas orquestas y acercar la música latinoamericana a Suiza.

Tania Ortega, otra de las jóvenes mexicanas que integran la Camerata Esperanza Azteca, aseguró que: "El idioma uno piensa que siempre es un limitante pero el hecho de que la música sea también un idioma, nos permite estar juntosnos permite compartir, nos permite sonreir, nos permite entender..."

La actuación acaba entre vítores, con el público en pie, y con más de uno bailando el mambo porque como decía Tania no hay lenguaje más universal el de la música.

La Camerata Esperanza Azteca ofreció un concierto en la ciudad de #Ginebra en #Suiza



Los jóvenes dejaron claro que la música es un idioma universal que a veces se responde con ovaciones de pie.



@berios nos cuenta desde Ginebra. pic.twitter.com/PmOVr6FQOw — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) June 14, 2023

¿Qué es la Camerata Esperanza Azteca?

La Camerata Esperanza Azteca está integrada por jóvenes estudiantes y egresados extremadamente talentosos. Estos músicos han trabajado con directores importantes y han descubierto el arte de la música a través del programa social de orquesta Esperanza Azteca. Este proyecto que fué y es financiado por el señor Ricardo Salinas Pliego benefició a todos los participantes de esta Camerata. El concierto que se presentara en Thônex, Suiza, side by side con la Orchestre des Trois-Chêne tendrá un programa de música mexicana el cual ayudara a promover la música y la cultura mexicana a través de los jóvenes integrantes de la Camerata Esperanza Azteca.