Juchitán está en la mira tras captura de su alcalde y aprueban desaparición de poderes en el Ayuntamiento

Juchitán, en Oaxaca, está en la mira tras la captura del alcalde Miguel “N”, de Morena, quien fue detenido también por presuntamente estar al servicio de “Los Cromos”, grupo aliado del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El presidente municipal supuestamente está relacionado con extorsión, cobro de piso, narcomenudeo, secuestro y robo.

Después de su caída, también detuvieron al exjefe de policía del municipio, John “N”, mientras que el suplente del alcalde, Mariano Rosado López, se encuentra prófugo y presuntamente enfrenta una orden de aprehensión. El gobernador oaxaqueño Salomón Jara está desesperado y ordenó la desaparición de poderes en Juchitán.

El alcalde detenido era su operador político en el Istmo y decía ser morenista a muerte, al igual que el exalcalde Emilio Montero, que hasta hoy fue director del Instituto Estatal de Educación Pública. Este viernes renunció y —cómo no—, si el alcalde detenido fue su secretario particular y después secretario técnico del municipio y el exjefe policial arrestado también trabajaba para él.