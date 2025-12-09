Senado suspende discusión de Jueces sin rostro; se aprobaría en el siguiente periodo

En una jornada de contrastes legislativos, las Comisiones de Justicia y de Estudios Legislativos del Senado decidieron meter freno de mano a la polémica figura de los "Jueces Sin Rostro", posponiendo su discusión hasta el próximo periodo ordinario. Sin embargo, la aplanadora de Morena sí avanzó en una reforma administrativa que la oposición calificó como "terrorismo fiscal" a favor del SAT.

Jueces sin rostro: Pausa para "reglamentar mejor"

El presidente de la Comisión de Justicia, Javier Corral , solicitó retirar del orden del día el dictamen que plantea reservar la identidad de jueces que llevan casos de narcotráfico, una propuesta impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Corral argumentó que, aunque el dictamen está "en muy buenos términos", es necesario revisarlo con mayor profundidad para evitar choques con estándares internacionales que exigen jueces imparciales e identificados.

El tema de los #jueces sin rostro que estaba programado para ser analizado este martes en la reunión de las comisiones de Justicia y Estudios Legislativos dentro del dictamen a reformas al Código Nacional de Procedimientos Penales y a la Ley Federal Contra la Delincuencia… pic.twitter.com/K9rs47ITKx — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) December 9, 2025

“El dictamen está en muy buenos términos, sobre todo la figura de los jueces sin rostro, pero creo que podríamos avanzar mucho más en reglamentar esa figura... buscaré presentar un proyecto más detallado en febrero”, explicó el senador morenista.

La decisión fue celebrada por el coordinador del PAN , Ricardo Anaya, quien respaldó la prórroga: “Nos parece un gran acierto... hay aspectos de la reforma que nos preocupan y que sin duda se podrían mejorar”.

La polémica: "Terrorismo fiscal" y el artículo 63

Donde no hubo consenso fue en la aprobación del dictamen que reforma la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo. Aunque el objetivo oficial es agilizar plazos a cinco días e incorporar juicios en línea, la oposición denunció un "abuso de poder".

La priista Claudia Anaya acusó que se limitan mecanismos de defensa, pero la crítica más dura vino nuevamente de Ricardo Anaya. El panista calificó la reforma al artículo 63 como un acto de "terrorismo fiscal", pues abre al SAT una nueva instancia de revisión, incluso cuando la autoridad incumpla su obligación de remitir expedientes.

“Esto es terrorismo fiscal. No es una reforma en beneficio de los ciudadanos”, sentenció Anaya. Ante esto, Corral negó retrocesos y aseguró que el recurso obliga a la autoridad a demostrar los supuestos, comprometiéndose a revisar las propuestas de la oposición antes de que llegue al Pleno.

Luz verde a delitos ambientales

Finalmente, y con menos ruido mediático, las comisiones avalaron reformas al Código Penal Federal en materia ambiental. Estas modificaciones endurecen las penas y extienden la responsabilidad penal a personas jurídicas (empresas) que, por acción u omisión, dañen ecosistemas, flora o fauna.