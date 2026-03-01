¡Habrá ley seca por concierto de Shakira en el Zócalo CDMX! Horarios y zonas donde no podrás comprar alcohol

La Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX) confirmó que este 1 de marzo 2026 debido al concierto de Shakira en el Zócalo CDMX, el último show de la cantante colombiana en el país, pero ¿a qué hora comienza y en qué zonas no habrá venta de alcohol?

El evento comienza alrededor de las 20:00 horas, y se espera que dure alrededor de dos horas.

¿Dónde y a qué hora será la Ley Seca en CDMX hoy?

¡Atención, capitalinos! La Ley Seca en la Ciudad de México (CDMX) será desde las 14:00 hasta las 23:00 horas de este 1 de marzo 2026 , y aplicará en todas las tiendas de conveniencia, abarrotes y supermercados.

La medida únicamente aplicará en el perímetro "A" del Centro Histórico, por lo que la venta de alcohol quedará prohibido en este perímetro.

En el marco del concierto de @shakira en el #ZócaloCapitalino, el @GobCDMX informa que se emitió el acuerdo por el que se establece ley seca, publicado hoy en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.



La medida aplicará de las 14:00 a las 23:00 horas del 1 de marzo del año en… pic.twitter.com/RehjDlK6ym — SEGOB CDMX (@SeGobCDMX) February 28, 2026

Lista de cosas que sí puedes llevar al concierto Shakira en el Zócalo CDMX

Si estás pensando en asistir al concierto de Shakira en el Zócalo CDMX; te compartimos la lista de cosas que sí puedes acceder a la explanada:



Bolsas pequeñas o cangureras

Celulares

Baterías externas

Binoculares

Impermeables o chamarras

Se recomienda llevar únicamente los objetos necesarios como tu celular, dinero e identificación oficial.

Por otro lado, las cosas con las que no se puede acceder son: Bebidas alcohólicas, botellas de vidrio o metal, objetos punzocortantes, hieleras, aerosoles, latas, sillas, mascotas y bolsas grandes. En caso de llevar alguno de estos objetos, lo más probable es que no te dejen pasar al concierto de Shakira o tengas que tirarlo antes de entrar.

✨ Si vas al concierto gratuito de @shakira este 1º de marzo, revisa con anticipación qué objetos están permitidos y cuáles no, para facilitar tu acceso y evitar retrasos. 🙌🏼



Asiste con responsabilidad, sigue las indicaciones y disfruta esta gran noche en el Zócalo. 🐺🎤… pic.twitter.com/DyLB84lmZj — Gobierno de la Ciudad de México (@GobCDMX) February 25, 2026

¿Cuál es la multa por romper la Ley Seca en CDMX?

El incumplir con la Ley Seca CDMX te hace acreedor a una multa de alrededor de 2 mil 375.94 pesos a 3 mil 394.20 pesos, según datos de septiembre del 2025.

Por otro lado, la Ley de Cultura Cívica establece que en caso de ingerir bebidas alcohólicas en vía pública, el infractor podría ser acreedor a la multa, antes descrita, o arresto de 25 a 36 horas o trabajo comunitario de 12 y 18 horas.