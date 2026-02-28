Cuarto sábado del mes ¿qué autos descansan por el Hoy No Circula?

Si este sábado planeas salir en coche por la capital o el Estado de México, más vale que revises las reglas. El programa Hoy No Circula sabatino aplica en la Ciudad de Mexico y en 18 municipios conurbados del Estado de Mexico, y al ser el cuarto sábado del mes, las restricciones cambian.

Aquí te explicamos cómo funciona para que no te sorprenda una multa.

¿Cómo funciona el Hoy No Circula sabatino en CDMX y Edomex?

El programa es coordinado por la Comision Ambiental de la Megalopolis (CAMe) y busca reducir emisiones contaminantes.

A diferencia de lunes a viernes —cuando la restricción depende del color del engomado y el último dígito de la placa—, los sábados las reglas son distintas.

En el cuarto sábado, no pueden circular:



Vehículos con holograma 1, terminación de placa 0, 2, 4, 6 y 8

Vehículos con holograma 2, que no circulan ningún sábado.

La restricción aplica de 5:00 a 22:00 horas.

El programa Hoy No Circula del sábado 17 de mayo incluye a vehículos con holograma 1 terminación NON. |Sitio oficial Sedema

¿Quiénes sí pueden circular este sábado 28 de febrero?

Autos con holograma 0 y 00.

Vehículos eléctricos e híbridos.

Motocicletas.

Transporte público.

Vehículos de emergencia.

Ojo: si se activa una contingencia ambiental, pueden incluirse más vehículos, incluso con holograma 0.

¿En qué municipios del Edomex aplica el Hoy No Circula?

Además de la CDMX, el programa se aplica en municipios del Valle de México como:



Ecatepec

Nezahualcóyotl

Naucalpan

Tlalnepantla

Cuautitlán Izcalli

Atizapán de Zaragoza

Tultitlán

Chalco

Entre otros de la zona metropolitana

Si vas a circular entre la capital y estos municipios, las reglas son las mismas.

¿Cuál es la multa por no respetar el Hoy No Circula?

Saltarse el programa puede salir caro. La multa ronda entre 20 y 30 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), equivalente a más de 3 mil pesos, además de que tu vehículo puede ser llevado al corralón.

Por eso, antes de salir, vale la pena revisar tu holograma y confirmar si este cuarto sábado te toca dejar el coche en casa.

La medida forma parte de una estrategia ambiental para disminuir contaminantes en la Zona Metropolitana del Valle de México, donde los niveles de ozono y partículas suelen elevarse, sobre todo en temporada seca y con altas temperaturas.

Aunque para muchos es un dolor de cabeza, el objetivo es reducir la cantidad de autos en circulación al menos un día adicional al mes.