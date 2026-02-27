Alcaldesa de Azcapotzalco separa del cargo a Directora de Gobierno tras brutal agresión a vecinos en operativo

¿El tan presumido "segundo piso" de la transformación o un simple y puro autoritarismo de la vieja escuela? Esa es la dura pregunta que estalló en las redes sociales luego de que un supuesto "operativo de limpieza" en la alcaldía Azcapotzalco terminara en una brutal muestra de violencia y represión contra los propios ciudadanos, costándole el puesto de manera fulminante a la Directora General de Gobierno de la demarcación.

La indignación vecinal se encendió como pólvora cuando comenzó a circular un video que exhibe, sin filtros, el cuestionable actuar de los funcionarios del gobierno local. En la grabación quedó captado el momento exacto en que la ahora exfuncionaria pierde los estribos por completo y confronta físicamente a los habitantes de la colonia Santa Bárbara.

¿El "segundo piso" de la transformación o puro autoritarismo?



Así es como actúan los funcionarios de la 4T en @AzcapotzalcoMx. Lo que comenzó como un supuesto "operativo de limpieza" en la colonia Santa Bárbara terminó en una brutal muestra de violencia contra los ciudadanos.… pic.twitter.com/5HjI2U1yVv — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) February 27, 2026

El contexto de la trifulca lo hace aún más grave: de acuerdo con los testimonios, los vecinos lo único que pedían era una explicación clara y directa sobre las acciones y el despliegue que la alcaldía realizaba en las calles de su comunidad. En lugar de diálogo, recibieron empujones, gritos y agresiones directas por parte de la autoridad que, en teoría, debería protegerlos y escucharlos.

El nivel de violencia ejercido en este operativo y la rápida difusión de las imágenes generaron una fuerte presión pública y un severo daño a la imagen del gobierno local. Ante las crecientes y justificadas acusaciones de autoritarismo, la administración se vio obligada a tomar medidas de urgencia para intentar apagar el fuego político por este evidente abuso de poder.

Nancy Núñez separa del cargo a funcionarios que agredieron a vecinos

Frente a la irrefutable evidencia en video y la presión ciudadana, la alcaldesa de Azcapotzalco, Nancy Núñez, tuvo que salir a dar la cara para atajar la crisis institucional y anunciar la destitución inmediata de su equipo de trabajo.

Esta alcaldía no tolerará ningún acto de violencia, por lo que, se han iniciado las acciones administrativas y correctivas.



Se comunica la decisión de separar de su cargo a la Directora General de Gobierno y al personal involucrado en los hechos. pic.twitter.com/1be4snMoWu — NANCY NUÑEZ (@NancyNunezmx) February 27, 2026

A través de su cuenta oficial, la mandataria local lanzó un mensaje tajante para intentar desmarcarse de las acciones de sus subordinados: "Esta alcaldía no tolerará ningún acto de violencia, por lo que se han iniciado las acciones administrativas y correctivas. Se comunica la decisión de separar de su cargo a la Directora General de Gobierno y al personal involucrado en los hechos".

Sin embargo, el anuncio deja un cabo suelto que los ciudadanos no han dejado pasar. Aunque los servidores públicos ya fueron separados de su cargo para calmar las aguas, la alcaldía Azcapotzalco no ha aclarado si, más allá de la simple sanción administrativa, el área jurídica presentará las denuncias penales correspondientes ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México por las agresiones físicas cometidas contra los vecinos de Santa Bárbara.