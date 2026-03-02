¿Te pueden detener? Estas placas descansan con el Hoy No Circula este 2 de marzo

Si circulas de manera habitual por la Ciudad de México o por el Estado de México, conviene que revises con atención cómo opera el programa Hoy No Circula este lunes 2 de marzo de 2026.

¿Habrá Doble Hoy No Circula este lunes?

La pregunta clave para arrancar la semana es si existe Contingencia Ambiental y, en consecuencia, Doble Hoy No Circula. Hasta el momento, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) no ha activado una nueva contingencia, ya que los niveles de contaminación en el Valle de México no han rebasado los límites establecidos.

De acuerdo con el reporte más reciente del Sistema de Monitoreo Atmosférico, alrededor de las 14:00 horas la calidad del aire se reportó como “Mala” en las alcaldías Tlalpan y Coyoacán, mientras que en el resto de la zona metropolitana la condición fue aceptable. Aun así, las autoridades ambientales piden mantenerse atentos a los comunicados oficiales, pues cualquier cambio en las concentraciones de contaminantes podría detonar nuevas medidas.

Aunque la CAMe es la instancia que determina la activación de la contingencia, la vigilancia y aplicación del programa corresponde a la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México y a su homóloga en el Estado de México.

¿Cómo opera el Hoy No Circula habitual?

Al no existir contingencia activa, este lunes 2 de marzo opera el esquema regular. En ese escenario, no circulan los vehículos con engomado amarillo, placas terminación 5 o 6 y holograma 1 o 2.

El horario del programa se mantiene de 05:00 a 22:00 horas. Circular dentro de ese intervalo sin respetar la restricción puede derivar en multa y posibles sanciones adicionales.

Calendario del Hoy No Circula|Sedema

En cuanto a motocicletas, estas no están sujetas al Hoy No Circula de la misma manera que los automóviles particulares; sin embargo, deben cumplir otras disposiciones de tránsito vigentes.

La recomendación para evitar contratiempos es verificar holograma, color de engomado y último dígito de placa antes de salir. Un descuido puede traducirse en sanciones y pérdida de tiempo en plena jornada laboral.

