“Es regresiva y protege al oficialismo”: PAN rechaza reforma electoral

El coordinador de los senadores del Partido Acción Nacional (PAN), Ricardo Anaya, aseguró que la reforma electoral presentada por la Presidencia de la República no contará con un solo voto de su bancada en el Senado. El legislador argumentó que el proyecto no contempla sanciones severas para los candidatos y partidos que reciban recursos del narcotráfico, uno de los problemas que, dijo, más afecta a la democracia mexicana.

En declaraciones públicas, Anaya sostuvo que una reforma electoral debe estar orientada a resolver fallas estructurales del sistema político y no a fortalecer al partido en el poder. A su juicio, uno de los principales pendientes es frenar la injerencia del crimen organizado en las campañas políticas, un fenómeno que, afirmó, ha contaminado procesos electorales en distintas regiones del país.

El señalamiento sobre financiamiento ilícito

De acuerdo con el coordinador panista, la propuesta impulsada por la mayoría oficialista omite establecer castigos “radicalmente severos” contra quienes acepten dinero del narcotráfico. “La reforma no está diseñada para resolver un problema de nuestra democracia, como es la intervención del narco. La reforma está diseñada para que el partido oficial tenga más poder”, expresó.

Anaya insistió en que, mientras no se incluyan mecanismos claros y contundentes para castigar el financiamiento ilícito, el PAN votará en contra del proyecto en su totalidad. En ese sentido, sostuvo que su partido considera indispensable tipificar con mayor dureza la recepción de recursos del crimen organizado y aplicar consecuencias ejemplares tanto a candidatos como a partidos.

Acusaciones contra Morena y advertencia de voto en bloque

El senador también señaló directamente a Movimiento Regeneración Nacional (Morena), al acusarlo de negarse a cerrar la puerta a los vínculos entre política y crimen organizado. Desde su perspectiva, la negativa a incorporar sanciones más estrictas refleja una falta de voluntad para combatir ese problema de fondo.

Además, afirmó que la iniciativa tiene como objetivo consolidar al partido oficial en el poder de manera permanente. Diversos sectores críticos han calificado la propuesta como “regresiva”, al considerar que podría debilitar contrapesos institucionales y modificar reglas electorales sin atender las principales preocupaciones ciudadanas.