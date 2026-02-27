Lo más relevante de la mañanera de la presidenta Sheinbaum este viernes 27 de febrero
Sigue el resumen en vivo de la mañanera de este viernes 27 de febrero, donde la presidenta Claudia Sheinbaum cierra la semana con anuncios clave y detalles de su agenda nacional.
Este viernes 27 de febrero de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabeza la última conferencia matutina del mes desde el Salón de la Tesorería. En Azteca Noticias te presentamos el minuto a minuto de las declaraciones más importantes para que cierres la semana bien informado.
Mañanera Sheinbaum hoy 27 de febrero: Resumen y temas clave en vivo
¿A qué hora comienza la conferencia matutina?
Usualmente, la conferencia matutina, más conocida como “mañanera” de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, comienza en punto de las 7:30 horas y termina alrededor de las 9:30 horas, tiempo del Centro de México.
Este viernes la presidenta se encontrará en Mazatlán, Sinaloa, por lo que la mañanera comenzará a las 8:30 horas.