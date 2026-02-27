Lo más relevante de la mañanera de la presidenta Sheinbaum este viernes 27 de febrero

Usualmente, la conferencia matutina, más conocida como “mañanera” de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, comienza en punto de las 7:30 horas y termina alrededor de las 9:30 horas, tiempo del Centro de México.

Este viernes la presidenta se encontrará en Mazatlán, Sinaloa, por lo que la mañanera comenzará a las 8:30 horas.