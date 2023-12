Julio Iglesias reaparece en redes sociales con este VIDEO

El famoso cantante Julio Iglesias usó su perfil oficial de Instagram para reaparecer ante sus seguidores, después de un mes de estar alejado de internet. El intérprete de “Hey” decidió compartir un video donde explica el origen de uno de sus temas.

El 1 de noviembre de 2023, el también exfutbolista español publicó un video con una fotografía donde luce una camisa azul y una corbata, mientras es posible escuchar de fondo el tema “Cuando vivas conmigo”. Después la imagen cambia para mostrarlo de mayor edad y usando una camisa blanca.

“En la foto de azul yo creo que sería más o menos cuando canté esta canción, seguramente un poco más joven, y al escucharla hoy, seguro que no ha perdido el sentimiento de cómo la cantaría 40 años después en la segunda foto. Consecuencia: el sentimiento no tiene edad”, mencionó Julio Iglesias.

Julio Iglesias comparte otro video donde habla de sus canciones

El artista de 80 años de edad ahora emplea sus redes sociales para compartir anécdotas sobre sus icónicas canciones que han sido llamativas para varias generaciones.

En su publicación realizada este sábado 9 de diciembre, Iglesias mencionó el origen el tema “Por ella” y aprovechó la ocasión para publicar un video de él interpretando dicho tema, pero en idioma portugués.

Este tema fue escrito por el propio Julio Iglesias, Ramón Arcusa y Rafael Ferro en 1980. Cabe recordar que el artista grababa sus temas en al menos cinco idiomas distintos “y me volvía casi loco”, señaló el artista.

Agregó que el video fue grabado en su casa de Miami, Florida, Estados Unidos, y que en esa ocasión descubrió a su perro.

“Repasando un poco esos años llenos de emociones, me encuentro con el vídeo, que ni me acordaba, y que tiene la anécdota de haberse grabado en mi casa de Miami. Pero lo especial es que al final descubro a mi queridísimo perro Hey, compañero inseparable durante muchos años de mi vida. Y cuando lo he visto me he emocionado mucho. Fue mi perro más querido”, afirmó el cantante

¿Dónde está Julio Iglesias?

Julio José, hijo de Julio Iglesias, asegura que su padre está en buenas condiciones de salud y actualmente alterna su residencia entre Punta cana y Barbados.