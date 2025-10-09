Jurisprudencia 168/2023: No estamos obligados a demostrar daño individualizado

¡Sobre aviso no hay engaño! La infumable reforma a la Ley de Amparo busca redefinir el interés legítimo en el juicio de amparo para dejarlo de la siguiente manera:

Artículo 5. “Tratándose del interés legítimo, la norma, acto u omisión reclamado deberá ocasionar en la persona quejosa una lesión jurídica real, actual y diferenciada del resto de las personas, de tal forma que su anulación produzca un beneficio cierto, directo y no meramente hipotético o eventual en caso de que se otorgue el amparo.”

La reforma enviada en lo oscurito el mismísimo 15 de septiembre busca extinguir en la práctica el interés legítimo e imponer el interés jurídico para la promoción del juicio de amparo.

Dicho en español mexicano: “a huevo” te tiene que afectar a ti (la injusticia o arbitrariedad de las autoridades) para que proceda el juicio de amparo.

Esto es importante porque el interés legítimo ha sido muy útil para las organizaciones civiles en casos relacionados con la defensa de los derechos a:

Medio ambiente sano (casos de daño ambiental y equilibrio ecológico);

(acceso a servicio y medicamentos);

(acceso a servicio y medicamentos); Educación (acceso, gratuidad, etc).

Como diría José Antonio: ¡Son unos genios! Le pusieron otro candadito a sus agandalles y si no me creen vayan a preguntarle a la raza del Centro Comunitario Maya el desastre ecológico que se están aventando en la Reserva de la Biósfera Sian Ka’an .

¿No que eran intocables las reservas ecológicas? ¡Pues no! Otro milagro de la Cuarta Transformación, Dios bendito.

LA JURISPRUDENCIA NOS RESPALDA

Y para ponerle más sal al nefasto trabajo legislativo de Morena y sus secuaces, la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ya se había pronunciado sobre el interés legítimo a nivel jurisprudencia.



OJITO AL DATO: La JURISPRUDENCIA ES OBLIGATORIA PARA TODOS (plenos regionales, Tribunales Colegiados de Circuito y Tribunales Colegiados de Apelación, Juzgados de Distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los estados y de la Ciudad de México, así como los tribunales administrativos y del trabajo, tanto locales como federales.



De acuerdo con la Tesis de Jurisprudencia 168/2023 , aprobada por el mismísimo Arturo Zaldívar y los ministros Juan Luis González Alcántara, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Ana Margarita Ríos Farjat, establece que para nada se debe acreditar un daño individualizado.

INTERÉS LEGÍTIMO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LAS ASOCIACIONES CIVILES CUENTAN CON ÉSTE, PARA RECLAMAR LA INCONSTITUCIONALIDAD DE NORMAS GENERALES CON MOTIVO DE LA PROTECCIÓN DE UN DERECHO HUMANO DE NATURALEZA COLECTIVA SIN QUE ESTÉN OBLIGADAS A DEMOSTRAR UN DAÑO INDIVIDUALIZADO.

Basta con que las asociaciones civiles:

Acrediten que dentro de su objeto social se encuentra la promoción, protección y/o defensa de un derecho humano de naturaleza colectiva; y,

Que el acto reclamado sea violatorio de ese derecho humano de naturaleza colectiva, cuya promoción, protección y/o defensa le corresponde en virtud de su objeto social.

¡PÓNGANSE A JALAR!

Entonces, que no le vendan piñas: el interés legítimo se respeta y la jurisprudencia te respalda. ¡Ya no anden legislando mamarrachadas y pónganse a trabajar por el bien de los mexicanos!

¡Ya no existe la oposición! Atrás se quedó el pretexto de Calderón (Peña Nieto no sé por qué no lo tocan) pero ya no hay más excusas.

Como dijo recientemente Diego Fernández de Cevallos: “el PRI es inmortal. Hoy está más fuerte que nunca, nada más se quitaron la chaquetita tricolor y se pusieron una moradita”. ¡Hoy todos los políticos son de Morena!

Entonces, que trabajen porque para eso les pagan muchísimo dinero y si no me creen vean a Noroña con su casita de 12 millones de pesos y sus viajes en Jet Privado. ¿O ustedes qué opinan? Déjenme saber lo que piensan en los comentarios.

En fin, el PRI robó más.