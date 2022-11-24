Pide justica la madre de víctimas de coladera abierta en Iztacalco

“Ni una más, ni una más, ni una negligencia más”, fue la frase en el Congreso de la Ciudad de México por parte de la madre de las dos jóvenes, víctimas de caer en una coladera abierta en la alcaldía Iztacalco a principios de noviembre.

La madre, acompañada de familiares y amigos, exigió a las autoridades se haga justicia por la muerte de sus dos pequeñas hijas Sofía y Esmeralda tras caer a una coladera abierta de aguas negras en la alcaldia Iztacalco.

En el Pleno del @Congreso_CdMex, la madre de Sofía y Esmeralda, quienes fallecieron al caer a una coladera en #Iztacalco, exige #justiaciaparaEsmeySofi



Pide que la voz de sus niñas sea escuchada. pic.twitter.com/Pt3XzVksTa — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 24, 2022

“Exigimos que nos hagan justicia, no solo por mis hijas, quiero ser la voz de todas esas personas a las que nunca se escuchó a las que dejaron en el carpetazo y ahí quedaron, quiero exigir que nos unamos como seres humanos, como familia para exigir que se esclarezca que caigan los responsables", reclamó María Elvira Canchola, madre de Esmeralda y Sofía.

Escoltada por legisladores, María Elvira entró al recinto de Donceles y Allende y desde la tribuna pidió a los diputados no olvidar a sus hijas.

“Nadie merece como padre estar en la situación en la que estoy, les suplico como padres como seres humanos que esto se quede así. Sientan un poquito del dolor que yo tengo como madre", reclamó la madre de las víctimas.

Diputados prometen apoyo a madre de víctimas de coladera abierta

De manera unánime, los diputados la atendieron de manera personal y se comprometieron a apoyarla.

“No podemos entender cómo bien lo dijo por lo que está pasando, pero lo si podemos es acompañarla en esta voz de justicia y para que esto no vuelva a suceder y nadie más vuelva tenga que sufrir lo que está pasando usted y su familia", Royfid Torres, diputado de Movimiento Ciudadano (MC).

Confiada, María Elvira se retiró del Congreso capitalino, no sin antes recordar cuáles fueron las últimas palabras que les dijo a sus hijas que hoy solo merecen justicia.

"Lo último que recuerdo fue decirle se cuidan muchos, se van con cuidado, esperando que regresaran y no es posible que se una hora a otra ya no regresarán mis niñas", María Elvira Canchola, madre de Esmeralda y Sofía.