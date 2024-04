Condenan a primera persona por crueldad animal en Yucatán

En un bote de basura, fue hallado el cuerpo del perrito Ruffo, quien fue degollado por su dueño en la colonia Chuburná de Hidalgo en Mérida, Yucatán. Hoy, a 8 meses de este hecho ya se dio la primera condena por crueldad animal en ese estado.

Así, el hombre que mató a “Ruffo” fue sentenciado a 3 años y 9 meses por el delito de crueldad animal.

Fue el 12 de agosto del año pasado cuando Julio “N” degolló al perro y tiró su cuerpo dentro de un tambo en la colonia Chuburná de Hidalgo en Mérida.

La Fiscalía General del Estado informó que tras varios meses de diligencias, finalmente un juez determinó la culpabilidad del sujeto, tras los hechos denunciados por activistas en favor de la fauna.

Recordar que el acusado estuvo en prisión preventiva durante el proceso, mientras se realizaron las pesquisas.



En 2023 se reportaron 216 denuncias por este delito y esta es el primer caso que logra una sentencia de cárcel. por crueldad animal.

El Juez Segundo de Control del Primer Distrito Judicial, emitió fallo condenatorio en contra de una persona del sexo masculino que dio muerte al canino "Ruffo" en agosto de 2023 pic.twitter.com/FsIhrn7TM1 — Poder Judicial Yucatán (@PJYucatan) April 3, 2024

¿Qué le pasó al perro “Ruffo” en Yucatán?

En agosto de 2023, activistas en contra al maltrato animal, fueron contactadas por vecinos quienes denunciaron ruidos extraños se escucharon desde el predio donde vivía el perro de nombre “Ruffo”.

Carolina Cantillo, una de las vecinas del perro recordó lo que escuchó en aquel momento: “Alaridos, quejidos, hay momentos extraños que le suben de manera azarosas el volumen a la bocina, hoy en la mañana escuche que le subieron el volumen a la bocina, me fui a trabajar, nunca pensé algo como esto”.

Aída Ruz, activista y rescatista independiente denunció en aquel momento: “Una vecina nos platicó que habían subido el volumen del radio y que estaban matando, pero más que estaban gritando, nos les hicieron caso porque estaban ahí atrás, en eso matando al perro”.

Elsa Arceo, otra activista relata que el perro fue decapitado: "...La cabeza, no sabemos cuando le digo a la señora que quería al perrito ya sea vivo o muerto me dice que no me lo puede entregar vivo, es que vivo no te lo puedo dar, porque mi hijo lo mató con un hacha”.

Ante ello, los colonos llamaron a los servicios de emergencia quienes al arribar al lugar, acordonaron la casa para realizar las diligencias de ley.

Ante esto colonos señalaron sentirse preocupados, ya que temen que estos actos de violencia se repitan.

Carolina Cantillo habla de sus temores: “El temor ahora, es que le pase algo a mis perros, puedo poner una denuncia, donde en caso de algo le ocurra a mis mascotas, los afectados estarían relacionados con este domicilio”.

Elsa Arceo opinó que “es un peligro para la sociedad porque es un psicópata en potencia, la persona que agrede y ultima a un animalito no se va a detener ahí".

La Fiscalía del estado investigó el caso y de acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública, el cuerpo del animal fue retirado del contendedor de basura para analizar las causas de su muerte.

Por estos hechos el responsable fue detenido minutos después ya que se interpuso una denuncia ante la Unidad Especializada en Delitos de Maltrato Animal Doméstico y al mismo tiempo el caso está siendo investigado ya que en Yucatán este delito se persigue de oficio.

A 8 meses de lo ocurrido, el responsable por fin fue sentenciado a prisión.