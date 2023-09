¡Keane en México! La banda inglesa anuncia su tour mundial de 2024; pisará dos ciudades del país

¡Keane en México! La reconocida banda inglesa de rock alternativo, anunció una gira internacional para el 2024, donde nuestro país está contemplado con dos fechas y sí, en redes sociales lo celebraron.

Por medio de su gira por el 20 aniversario de su álbum ‘‘Hopes and Fears”, la banda estará en tierras mexicanas y serán dos las ciudades afortunadas que podrán disfrutar de ellos.

¿Cuándo y dónde comprar los boletos para el concierto de Keane?

Las ciudades afortunadas serán la Ciudad de México y Guadalajara, siendo la capital del país la que recibirá su primer espectáculo, en el Palacio de los Deportes, el día 1 de abril de 2023.

Guadalajara también podrá degustar de la música de esta banda el día 3 de abril en el Auditorio Telmex. Todo esto mientras ya está la fecha de la preventa de boletos que será el próximo miércoles 13 de septiembre.

La venta al público en general se dará el viernes 15 del mismo mes a través de Ticketmaster. De momento no se sabe cuánto costarán los tickets para ver a la reconocida banda británica en el país.

El anuncio de su gira se dio hace tan solo unos días cuando la banda publicó en su cuenta oficial de Instagram un peculiar video donde se apreciaban distintas fachadas en distintas partes del mundo y fue cuando usuarios de redes sociales comenzaron a sospechar de la visita de los británicos a México, pues se mostró el Palacio de los Deportes de la CDMX.

La última vez que Keane se presentó en México fue cuando se sumó al Corona Capital en 2019, pero sus seguidores deseaban verlos actuar una vez más y en solitario. Ahora ya está abierta la información de fechas donde se contempló al país.

Como dato curioso, The Lathums y The Sherlocks acompañarán a Keane en su tour de 20 ciudades; estas jóvenes bandas británicas no estarán en México.