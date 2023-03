Keith Raniere ex líder de NXIVM, asegura que Alejandro Junco lo amenza

Keith Raniere, ex líder de NXIVM, el grupo que incluía una secta que reclutaba a mujeres para convertirlas en esclavas sexuales, escribió una carta desde la cárcel en Tucson, Arizona, donde señala que un empresario de los medios, Alejandro Junco, dueño de los periódicos El Norte y Reforma, tendría la intención de matarlo.

El documento dice de manera textual lo siguiente:

“Un magnate de los medios multimillonario de México, a quien yo conozco bien (cuya hija era líder en mi organización), prometió gastar y hacer lo que fuera necesario para encarcelarme por el resto de mi vida, y probablemente matarme. Aquí estoy.”, dice la carta de puño y letra de Keith Raniere.

Esa mujer a la que se refiere Raniere, es Rosa Laura Junco Elizondo, hija de Alejandro Junco de la Vega, a quien se le señaló en su momento como reclutadora de NXIVM.

Keith Raniere se estaría refiriendo a Alejandro Junco

Frank Parlato, antiguo publirrelacionista de NXIVM y primero en denunciar al grupo, asegura en su blog, que el empresario de los medios que Keith Raniere señala en su carta, es Alejandro Junco.

El periodista neoyorquino ya había hablado del tema en una entrevista previa con Fuerza Informativa Azteca (FIA), “lo más probable es que se esté refiriendo a Alejandro Junco, quien frenéticamente tuvo una mano en su captura en México, y yo creo que Junco, el señor Junco, está intentando muy duro tener a su hija separada de NXIVM”, dijo Parlato.

Keith Raniere pide que no lo cambien de cárcel

La misiva fue escrita por Keith Raniere desde una unidad de alojamiento especial (SHU, por sus siglas en inglés) en la prisión USP Tucson en Arizona, un área de alta seguridad dentro de la cárcel que se utiliza para reclusos que pueden representar un peligro para los demás o estar en riesgo si se los deja en la población general.

En el documento, Raniere pide que no lo muevan a otro penal en Estados Unidos, solicita que lo retiren de la unidad de alojamiento especial y lo regresen con la población general penitenciaria. “Enviarme desde USP Tucson, lejos de mis abogados, en un proceso físicamente doloroso y potencialmente tortuoso, a otro entorno potencialmente más peligroso, ajeno a mí, es lo que tradicionalmente hace B.O.P.( Agencia Federal de Prisiones) silenciar y/o castigar a los reclusos. Por favor, no dejen que me silencien o envíen. Mantenerme en el SHU o colocarme en una unidad diferente es otra forma de represalia y silenciamiento. Por favor, que el B.O.P. me regrese a mi unidad normal, C-1, tan pronto como sea posible”, se lee en la misiva.

Hija de Alejandro Junco de la Vega se decicó a reclutar esclavas sexuales para Keith Raniere

Como la justicia estadounidense ya lo ha señalado, el epicentro de NXIVM y que llevó a Raniere a la cárcel es “DOS”, el grupo secreto que la fiscalía neoyorquina ha identificado como la “primera línea” de mujeres en NXIVM, círculo que se dedicó a reclutar a las esclavas sexuales de Keith Raniere y al que pertenecía Rosa Laura Junco Elizondo, hija del dueño de los periódicos El Norte y Reforma, Alejandro Junco de la Vega, como lo dice el memorándum de sentencia presentado por la fiscalía el 27 de agosto de 2020.

Raniere fue detenido en Puerto Vallarta en marzo de 2018, un año después, un jurado lo halló culpable de siete cargos relacionados con conspiración para el tráfico sexual de personas, conspiración para el trabajo forzoso de las víctimas, extorsión, robo de identidad, asociación para delinquir, fraude electrónico y lavado de dinero.

El martes 27 de octubre de 2020, Keith Raniere fue sentenciado en la Corte de Distrito Este de Nueva York, con 120 años de cárcel, además, le fue impuesta una multa de un millón 750 mil dólares.