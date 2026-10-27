Kim Kardashian en México: La celebridad que convirtió el escándalo en un imperio

La visita de Kim Kardashian a México no pasa desapercibida. Empresaria, figura televisiva y protagonista de controversias, la celebridad estadounidense ha construido una carrera en la que su vida privada y sus negocios conviven bajo la mirada permanente del público.

Kim Kardashian: del escándalo a la fama mundial

Su popularidad explotó en 2007, tras la difusión de un video íntimo con el cantante Ray ‘J’ y el estreno del reality Keeping Up with the Kardashians; desde entonces, su nombre ha estado ligado tanto a sus proyectos comerciales como a episodios personales que acapararon titulares.

Entre ellos figuran su matrimonio de 72 días con el basquetbolista Kris Humphries , el robo de joyas que sufrió en París y la polémica por llamar Kimono a una línea de prendas moldeadoras, decisión que provocó críticas por apropiación cultural en Japón.

También generó debate al lucir el icónico vestido de Marilyn Monroe, usado para cantarle al presidente John F. Kennedy, y revelar que perdió siete kilos en 20 días para poder ponérselo.

Años después de irrumpir en la cultura popular, Kardashian sigue siendo una figura capaz de provocar fascinación, críticas y conversación pública.

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