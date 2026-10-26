¿Quién es Charlyn Corral, ganadora del premio a Delantera del Año en el Balón de Oro 2026?

Charlyn Corral, delantera del Pachuca Femenil, hizo historia para México al recibir el premio a Delantera del Año durante la gala del Balón de Oro 2026, celebrada el lunes 26 de octubre en Londres, Inglaterra. La futbolista mexicana compartió el reconocimiento de la categoría femenil con Harry Kane, distinguido en la rama varonil.

El galardón, conocido anteriormente como Trofeo Gerd Müller, reconoce la producción goleadora de los futbolistas durante la temporada; para Corral, el premio representa otro capítulo de una carrera que comenzó desde su infancia, cuando buscaba abrirse paso en un deporte donde las oportunidades para las mujeres eran limitadas.

Charlyn Corral, de una niña prodigio a referente del Pachuca

Nacida el 11 de septiembre de 1991 en Ecatepec, Estado de México, Verónica Charlyn Corral Ang comenzó a jugar futbol desde pequeña y pasó por las fuerzas básicas de Pumas antes de continuar su formación en la academia Andrea's Soccer.

Charlyn Corral creció en el Edomex dentro de una familia donde el futbol formaba parte de la vida cotidiana; su padre fue una de sus primeras influencias deportivas, pues organizaba partidos en la colonia y la animaba a practicar junto a su hermano George Corral, quien también se convirtió en futbolista profesional.

Desde los cinco años comenzó a jugar con niños en equipos de futbol rápido y categorías infantiles masculinas; en ese momento, el futbol femenil todavía tenía pocas oportunidades de desarrollo en México, por lo que tuvo que buscar espacios donde pudiera competir y demostrar sus habilidades.

Su infancia también estuvo marcada por un problema de salud. Cuando tenía apenas tres meses de nacida, sufrió una complicación que provocó el colapso de uno de sus pulmones y requirió una traqueotomía. Años después, la propia jugadora recordó ese episodio como una experiencia que su familia le ayudó a superar.

La educación también ocupó un lugar importante en su formación, pues Charlyn Corral procuró mantener sus estudios mientras avanzaba en el futbol y posteriormente se trasladó a Estados Unidos para jugar con la Universidad de Louisville, donde estudió Administración Deportiva.

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¡ORGULLO MEXICANO! 🤩🇲🇽 Charlyn Corral fue galardonada como Delantera del Año. #BallonDor — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 26, 2026

De Ecatepec al futbol internacional

Después de destacar con la Universidad de Louisville, en Estados Unidos, Charlyn Corral comenzó su trayectoria profesional en Finlandia con el Merilappi United, en 2014. Sus actuaciones llamaron la atención del futbol español y le abrieron las puertas del Levante, equipo con el que consolidó su nombre entre las delanteras más destacadas de la competición.

Durante su etapa con el conjunto valenciano, la mexicana terminó en cuatro ocasiones como máxima goleadora del equipo; su mejor registro llegó en la temporada 2017-2018, cuando marcó 24 tantos y se convirtió en la máxima anotadora de la Liga Iberdrola, como se conocía entonces a la máxima categoría del futbol femenil español.

En 2019, Corral dio otro paso en su carrera al fichar por el Atlético de Madrid; sin embargo, su paso por el equipo rojiblanco no tuvo el mismo impacto que había conseguido con el Levante, en una etapa en la que también enfrentó dificultades para encontrar continuidad.

En 2021 regresó al futbol mexicano para incorporarse al Pachuca Femenil. Con las Tuzas recuperó protagonismo y se convirtió en una de las principales referentes ofensivas del equipo. Su producción goleadora contribuyó a la conquista de títulos colectivos y le permitió sumar reconocimientos individuales como campeona de goleo.

Ese recorrido alcanzó otro punto destacado en 2026, cuando recibió el premio a Delantera del Año durante la gala del Balón de Oro. De acuerdo con las cifras proporcionadas para esta temporada, Corral registró 49 goles en 49 partidos, una marca que refleja su influencia ofensiva con el club y en las competiciones consideradas para el reconocimiento.

Charlyn Corral y su trayectoria con la Selección Mexicana

La carrera de Corral también comenzó a destacar desde las categorías juveniles del combinado nacional. En 2006 participó en el Mundial Femenino Sub-20 de Rusia, torneo en el que anotó con apenas 14 años y llamó la atención por su precocidad.

La delantera disputó tres Copas del Mundo Sub-20: Rusia 2006, Chile 2008 y Alemania 2010. Posteriormente, también representó a México en dos Mundiales de la categoría mayor, celebrados en Alemania 2011 y Canadá 2015.

Además de sus participaciones mundialistas, Corral formó parte de las selecciones mexicanas que conquistaron los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Veracruz 2014 y Barranquilla 2018.