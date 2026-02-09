Nadie detiene al círculo de Andy López Beltrán: Revelan contratos a factureras en Tabasco

Nadie detiene al círculo del hijo de López Obrador, Andrés Manuel “Andy” López Beltrán. Una nueva investigación de la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) revela cómo operan varias empresas “factureras” bajo el amparo de gobiernos de Morena en Tabasco.

Los amigos de “Andy” se siguen sirviendo con la cuchara grande. De acuerdo con la investigación, el actual Secretario de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas de Tabasco, Daniel Casasús, firmó contratos por casi 12 millones de pesos a favor de empresas ligadas directamente a la familia de Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad Pública.

Empresas boletinadas por el SAT

La periodista de investigación Valeria Durán detalla que Casasús firmó al menos tres contratos con compañías que ya están en la mira de la autoridad fiscal.

Construagregados Hopelchén: Contratada por Casasús en diciembre de 2024. Su apoderado legal era un empleado de la familia Bermúdez Requena. Comercio y Construcción de Tabasco: Declarada oficialmente por el SAT como empresa fantasma. Su domicilio oficial es un inmueble propiedad, nuevamente, de la familia Bermúdez.

La “Barredora Guinda” y el conflicto de interés

El tercer contrato asignado por el funcionario —identificado como amigo de la infancia de Andy López Beltrán— fue para la empresa Coincisur S.A. de C.V. Esta compañía forma parte de la red conocida como “La Barredora Guinda”, un esquema de tráfico de influencias presuntamente creado bajo la sombra de Adán Augusto López y su exjefe de policía.

Pero eso no es todo. La investigación de MCCI encontró un vínculo laboral directo que sugiere un grave conflicto de interés:

“Cuando Daniel Casasús firma los contratos con estas empresas vinculadas a los Bermúdez Requena... tenía como subordinado a Pablo Jiménez Pons, que es nada más y nada menos que el yerno de Hernán Bermúdez Requena”, explica Valeria Durán.

El grupo “intocable”

Daniel Casasús, quien se hizo funcionario público cuando López Obrador llegó a la presidencia, también pertenece al círculo cercano del polémico contratista Amílcar Olán.

La investigación concluye que este es el “grupo intocable” de Andy López Beltrán, una red que opera a sus anchas y asigna recursos públicos a empresas fantasmas sin que, hasta el momento, ninguna autoridad se atreva a investigarlos.