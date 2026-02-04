Gobierno Federal gasta 189 millones de pesos en libros para Cuba, según investigación de MCCI

A pesar del cambio de administración, la "generosidad" del Gobierno de México hacia el régimen cubano se mantiene intacta y, ahora, con mayor opacidad. Una nueva investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) reveló que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum destinó 189 millones de pesos adicionales para financiar la impresión de 7.1 millones de libros de texto para el sistema educativo de la isla.

Esta cifra se suma a los gastos realizados durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, acumulando una factura millonaria con cargo al erario mexicano para sostener la educación en Cuba .

Más de 500 millones del erario a la isla

Haciendo cuentas, la autodenominada "Cuarta Transformación" ha desembolsado un total de 576.8 millones de pesos en los últimos años para este fin, según la investigación:



Con AMLO: Se gastaron 387.4 millones de pesos para imprimir 15 millones de libros.

Se gastaron para imprimir 15 millones de libros. Con el gobierno actual: Se autorizó este nuevo contrato 189.3 millones de pesos para 7.1 millones de ejemplares más.

Para ponerlo en perspectiva, lo que México ha gastado en libros para Cuba equivale a 2.6 veces el presupuesto total del Programa de Fomento al Cine Mexicano o representa el 74% de todo el presupuesto nacional para la enseñanza de inglés en escuelas mexicanas en 2026.

La maniobra para ocultar el envío de libros a Cuba

Lo que más llama la atención de este nuevo contrato, que fue firmado en agosto de 2025 por la Conaliteg, (ahora bajo el paraguas de la SEP de Mario Delgado) es el intento de esconder el destino final de los materiales.

A diferencia de los contratos del sexenio pasado, donde se admitía que eran para Cuba, en este documento se eliminó cualquier mención a la isla. Sin embargo, la investigación de MCCI descubrió el "truco": el contrato utiliza las mismas claves de serie (PPE, referentes al "Perfeccionamiento del Sistema Nacional de Educación" de Cuba) que los acuerdos anteriores. Además, los registros de aduanas no mienten: a finales de noviembre de 2025, la Secretaría de Relaciones Exteriores, encabezada por Juan Ramón de la Fuente, envió vía marítima los primeros 4 millones de estos libros a la entidad cubana "Editorial Pueblo y Educación".

¿Cuál es el contenido de los libros que México envía a Cuba?

El contenido de estos materiales también ha encendido las alarmas. El Observatorio de Libertad Académica (OLA) y grupos de académicos en el exilio han denunciado que estos libros, pagados por los contribuyentes mexicanos, no son simples textos de matemáticas o ciencias. Aseguran que tienen una fuerte carga ideológica y de adoctrinamiento político, fomentando narrativas contra Estados Unidos y a favor del régimen castrista.

Este apoyo financiero llega en un momento geopolítico delicado. Mientras que los envíos de petróleo mexicano a Cuba se frenaron en enero debido a las presiones y amenazas arancelarias del presidente de EU, Donald Trump, la cooperación ideológica y educativa parece haber encontrado una ruta alterna para seguir fluyendo, esta vez, a través de millones de páginas impresas por el Estado mexicano.