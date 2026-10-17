“Parecía una guerra”: se cumplen 7 años del “Culiacanazo” en Sinaloa

“Verdaderamente pareciera que estamos en una guerra”. Así describió Edgar Saúl Villegas, reportero de Azteca Noticias lo que ocurría en Culiacán, Sinaloa, el 17 de octubre de 2019. Las ráfagas, los bloqueos y el miedo se extendieron por distintos puntos de la ciudad durante horas que parecían no terminar.

A siete años de aquella jornada, las imágenes siguen contando la historia, personas refugiadas en restaurantes, calles tomadas por hombres armados y comercios cerrados mientras las familias buscaban un lugar seguro.

¿Qué pasó durante el Culiacanazo del 17 de octubre de 2019?

La violencia comenzó durante la tarde, después de un operativo de fuerzas federales relacionado con Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

La intervención provocó una reacción armada del Cártel de Sinaloa. En distintos sectores de Culiacán se reportaron enfrentamientos, bloqueos y vehículos incendiados, mientras elementos del Ejército y policías se movilizaban por las calles.

Las imágenes difundidas ese día mostraron la magnitud del caos, personas que intentaban protegerse detrás de mesas y sillas en un restaurante del malecón, mientras afuera se escuchaban fuertes detonaciones.

En su cobertura, Azteca Noticias reportó que los tiroteos se extendían por varias zonas de la capital sinaloense y que la incertidumbre crecía conforme avanzaban las horas.

¿Cómo vivieron los habitantes las horas de violencia en Culiacán?

Para quienes estaban en las calles, la prioridad dejó de ser llegar a casa o continuar con sus actividades: había que encontrar dónde resguardarse.

En la zona comercial de Tres Ríos, una de las más transitadas de la ciudad, también se registraron momentos de tensión. Las escenas de personas buscando refugio contrastaban con el movimiento habitual de la capital sinaloense.

Mientras tanto, las autoridades pedían a la población evitar las calles afectadas. Los bloqueos en las principales salidas de Culiacán complicaron la circulación, luego de que hombres armados atravesaran vehículos de carga y les prendieran fuego.

La violencia también alcanzó al penal de Aguaruto, donde se reportó la fuga de decenas de internos y la muerte de custodios, de acuerdo con la cobertura periodística de aquella jornada.

¿Por qué el Culiacanazo se convirtió en un episodio histórico?

El operativo contra Ovidio Guzmán y la reacción del grupo criminal colocaron a Culiacán en el centro de una crisis de seguridad que se prolongó durante horas.

La situación terminó con la decisión de liberar a Ovidio Guzmán, tras la escalada de violencia y los riesgos para la población. El episodio abrió un intenso debate sobre la estrategia de seguridad del gobierno y las consecuencias de las operaciones contra integrantes de grupos criminales.

Aquel 17 de octubre no quedó marcado únicamente por los enfrentamientos. También por las familias que buscaron refugio, los negocios que cerraron y los habitantes que quedaron atrapados en medio del miedo.

¿Qué recuerdan las imágenes del Culiacanazo siete años después?

La cobertura de Azteca Noticias registró una ciudad paralizada por las detonaciones y el temor. Desde los primeros reportes hasta las imágenes de las fuerzas de seguridad recorriendo las calles, el material periodístico permite reconstruir cómo se vivieron aquellas horas.

Siete años después, el recuerdo del Culiacanazo sigue ligado a una pregunta que marcó aquella jornada, cómo proteger a la población cuando la violencia toma las calles de una ciudad.

Las imágenes permanecen como testimonio de un día en que Culiacán cambió su rutina por la incertidumbre y miles de personas solo esperaban que los disparos terminaran.