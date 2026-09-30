El “Mayito Flaco” está en CDMX, asegura la DEA; emite ficha de búsqueda

La Administración de Control de Drogas (DEA) emitió una ficha de búsqueda para localizar a Ismael Zambada Sicairos, conocido como “Mayito Flaco”, quien es líder del Cártel de Sinaloa tras la captura de su padre, Ismael Zambada, apodado “El Mayo”.

La emisión de la alerta ocurre un día después de que el Departamento del Tesoro sancionara tanto a Zambada Sicairos como a políticos y dueños de empresas en Tijuana, quienes estarían involucrados en actividades relacionadas con el narcotráfico y lavado de dinero del crimen organizado.

¿Qué dice la ficha de búsqueda de la DEA sobre el Mayito Flaco?

La ficha de búsqueda emitida este miércoles 30 de septiembre por la DEA establece que la última ubicación del “Mayito Flaco” es en la Ciudad de México. La agencia detalla que es un hombre de tez blanca, 1.80 metros de estatura, 81 kilogramos de peso, cabello color café, ojos cafés y nacido en 1982.

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Threema: PTJ4HS3J



𝐂𝐥𝐢𝐜𝐤… pic.twitter.com/qJGPRaxZJz — DEASanDiego (@DEASANDIEGODiv) September 30, 2026

La DEA aclara que Zambada Sicairos puede estar armado y es peligroso, por lo que los ciudadanos no deben intentar aprehenderlo.

¿Quién es Ismael “Mayito Flaco” Zambada y de qué se le acusa?

Ismael Zambada Sicairos, conocido como “Mayito Flaco”, asumió el liderazgo del Cártel de Sinaloa tras la detención de su padre, Ismael Zambada García, alias “El Mayo”, ocurrida en julio de 2024. Nació en Anaheim, California, en 1982, por lo que cuenta con doble nacionalidad.

En julio de 2014, un gran jurado del Distrito Sur de California acusó formalmente a “Mayito Flaco” por cargos relacionados con narcotráfico y lavado de dinero.

Estados Unidos lo señala como responsable de dirigir las actividades criminales del Cártel de Sinaloa, entre ellas el tráfico de estupefacientes, asesinato, extorsión, corrupción y secuestro.