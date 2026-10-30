Reprobados en PISA, pero la culpa es del celular: Mario Delgado explica el rezago educativo

En las aulas faltan respuestas, pero para la Secretaría de Educación Pública (SEP) el problema también podría estar en los bolsillos de los estudiantes, los resultados de México en la prueba PISA 2025 llegaron a la Cámara de Diputados y desataron un enfrentamiento entre la oposición y el titular de la dependencia, Mario Delgado, quien atribuyó parte del bajo desempeño académico al uso de dispositivos móviles.

Durante su comparecencia, legisladores del PRI y del PAN cuestionaron el rumbo de la educación pública, las deficiencias en infraestructura, la falta de docentes y el contenido de los libros de texto gratuitos. Delgado, en cambio, defendió el modelo educativo, rechazó que PISA deba determinar la política nacional y respaldó los materiales elaborados durante la gestión de Marx Arriaga.

La oposición cuestiona los resultados de la educación en México

El diputado del PRI, Juan Moreno de Haro, puso sobre la mesa uno de los datos más preocupantes de la evaluación: siete de cada 10 estudiantes mexicanos no alcanzan las habilidades básicas en matemáticas.

El legislador sostuvo que la llamada transformación educativa no puede presentarse como un éxito mientras persisten las dificultades de aprendizaje.

También lanzó críticas contra los libros de texto y la gestión de Marx Arriaga, a quien responsabilizó de modificar los materiales educativos.

Por su parte, la panista Laura Cristina Márquez señaló que las deficiencias en infraestructura escolar pasaron, según los datos que presentó, de 37% en 2022 a 50% en 2025. También cuestionó los resultados del programa La Escuela es Nuestra.

Mario Delgado responsabiliza a los celulares

Ante los señalamientos, el secretario intentó poner los resultados de PISA en perspectiva. Recordó que la evaluación incluyó a 7 mil 843 estudiantes de 297 escuelas, frente a una población cercana a los 20 millones de alumnos.

Por ello, consideró un error utilizar sus resultados como guía de toda la política educativa. También destacó el reconocimiento de la OCDE a la resiliencia del sistema mexicano, incluso adelantó que se tomarán medidas sobre el uso de tecnologías en las escuelas, entre ellas la prohibición de celulares a partir del 2 de noviembre.

La priista Laura Ivonne Ruiz cuestionó la postura del funcionario y señaló una aparente contradicción: si PISA sirve para destacar aspectos positivos del sistema educativo, ¿por qué sus resultados dejan de tener validez cuando muestran deficiencias?