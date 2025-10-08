Cuando publico un video me llega una avalancha de mensajes a favor y en contra. Y la verdad, lo que importa es el debate. Así que, muchas gracias por todos sus mensajitos.

Hay uno en particular que leo con muchísima frecuencia y que me llama mucho la atención. Si hablo de inseguridad, me dicen: “Oye, Nina, pero si eso tiene años así". Si hablo de que no hay medicinas, muchos de ustedes me responden: “Eso ya lo había en otros gobiernos”. Si hablo de educación, muchos me dicen: “Desde los años tal y tal ya estaba igual”. En fin.

Hoy se los voy a responder: Saben, tienen toda la razón. Ustedes tienen la razón. Y la pregunta es, ¿hasta cuándo se vale vivir de esa excusa?

Hoy no hay medicinas. La violencia crece. El dinero no te alcanza para nada. Y todo eso no lo arregla un discurso de arqueología política. Gobernar, muchachos, no es hacer un inventario de culpas. Gobernar es resolver lo que está frente a ti porque el ciudadano no vive en 2006 ni en 2012. Vivimos en 2025 con los problemas que siguen sin respuestas.

Ya sé, el pasado explica mucho de lo que hoy vivimos, pero no lo justifica. Un país que solo mira atrás no construye futuro. La responsabilidad de hoy no se puede esconder en la excusa de ayer. Y esa factura la seguimos pagando todos.

¿Y tú qué propones? La conversación ciudadana

Otra cosa. Siempre me comentan mucho: “Nina, en lugar de criticar, ¿por qué no propone soluciones?”. Y, ¿qué te propongo? Que ejerzas: Si fueras tú quien gobernara, ¿qué harías hoy? Dime una acción. ¿Qué harías ya hoy para empezar a cambiar este país?

Si quieren, empiezo yo. Definitivamente, un plan que acabe con la inseguridad, y la solución definitivamente no está en los abrazos. Poder salir a la calle a la hora que sea sin miedo a que te pase algo. Llevar a los niños a la escuela sin miedo a que pase algo.

Pero ahora quiero leerte a ti, porque el futuro de México lo escribimos entre todos, y esa conversación empieza aquí, contigo. Así que, déjalo en los comentarios. Empecemos una verdadera conversación ciudadana. Si fueras hoy el presidente de México, ¿qué harías?