La agonía financiera de Gas Bienestar: ventas a la baja, subsidios millonarios y opacidad

Nacido en 2021 entre banderas de soberanía energética y filas de usuarios entusiastas, Gas Bienestar atraviesa una marcada fase de declive operativo y financiero. Lo que arrancó como la gran apuesta para democratizar el consumo de gas LP en todo el país ha quedado confinado a solo nueve alcaldías de la Ciudad de México, con camiones deteriorados que hoy recorren las colonias en busca de clientes.

Las cifras de su desempeño reflejan un desplome sostenido: sus ingresos durante los primeros cinco meses del año pasaron de 254 millones de pesos en 2022 a apenas 174 millones en 2024. A la par de la caída en ventas, la transparencia sobre el proyecto se ha disipado, luego de que las autoridades decidieran reservar como confidenciales los balances de 2025 y 2026.

Sin lograr la rentabilidad prometida, la empresa estatal sobrevive gracias a inyecciones de Pemex, como los 300 millones de pesos asignados para cubrir gastos operativos a finales de 2024, sosteniendo mediante subsidios públicos una infraestructura que atiende a menos del dos por ciento del territorio nacional.

