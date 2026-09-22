UNAM: Celebra 475 años de la fundación de la primera Universidad de México

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) conmemora los 475 años de la fundación de la Universidad de México, que ha estado marcada por momentos históricos que definieron el rumbo de la institución.



1910: En el mes de abril, Justo Sierra presentó, primero, la Ley Constitutiva de la Escuela Nacional de Altos Estudios , que formaría parte de la Universidad; después, el día 26 del mismo mes, el proyecto para la fundación de la Universidad Nacional .



En el mes de abril, Justo Sierra presentó, primero, la , que formaría parte de la Universidad; después, el día 26 del mismo mes, el proyecto para la fundación de la . 1921: El 20 de septiembre se inauguró en el Anfiteatro Bolívar el Congreso Internacional de Estudiantes . Destacaron entre los participantes el argentino Arnaldo Orfila Reynal y el mexicano Daniel Cosío Villegas.



El 20 de septiembre se inauguró en el Anfiteatro Bolívar el . Destacaron entre los participantes el argentino Arnaldo Orfila Reynal y el mexicano Daniel Cosío Villegas. 1930: En noviembre se aprobó el Reglamento sobre Provisión del Profesorado Universitario , en el cual se establecieron las categorías del cuerpo docente.



En noviembre se aprobó el , en el cual se establecieron las categorías del cuerpo docente. 1940: Comenzaron los trabajos del Instituto de Derecho Comparado , dentro de la Escuela Nacional de Jurisprudencia. Al mismo tiempo, fue creado el Centro de Estudios Filosóficos , dependiente de la Facultad de Filosofía y Letras.



Comenzaron los trabajos del , dentro de la Escuela Nacional de Jurisprudencia. Al mismo tiempo, fue creado el , dependiente de la Facultad de Filosofía y Letras. 1950: Fue colocada la primera piedra de la Facultad de Ciencias , primer edificio de la Ciudad Universitaria . Se acordó crear una Escuela Nacional de Ciencias Políticas y Sociales.



Fue colocada la primera piedra de la , primer edificio de la . Se acordó crear una Escuela Nacional de Ciencias Políticas y Sociales. 1960: En la UNAM , se fundaron el Centro de Estudios Literarios, la Filmoteca de la Universidad y el Centro de Salud. Se fundó la Preparatoria número 7 , ubicada en la calle de Guatemala, en el centro de la Ciudad de México.



En la , se fundaron el Centro de Estudios Literarios, la Filmoteca de la Universidad y el Centro de Salud. Se fundó la , ubicada en la calle de Guatemala, en el centro de la Ciudad de México. 1970: El Consejo Universitario aprobó la creación del Colegio de Ciencias y Humanidades el 25 de enero y el Reglamento de la Unidad Académica del Ciclo del Bachillerato del mismo.



El Consejo Universitario aprobó la creación del el 25 de enero y el Reglamento de la Unidad Académica del Ciclo del Bachillerato del mismo. 1980: Fue fundado el Centro Universitario de Comunicación de la Ciencia. La ENEP Cuautitlán se convirtió en la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán .



Fue fundado el Centro Universitario de Comunicación de la Ciencia. La ENEP Cuautitlán se convirtió en la . 1990: Fueron conmemorados los 30 años del Museo Universitario de Ciencias y Artes, con una exposición retrospectiva. En este año se registraron 271 mil 358 alumnos, 28 mil 389 miembros del personal académico y 25 mil 664 del administrativo.

Historia que trasciende para la UNAM

En este aniversario, destaca la importancia que tiene la UNAM, al ser una institución que ha acompañado activamente la construcción de México contribuyendo de manera decisiva al desarrollo científico y tecnológico, a la creación artística y a la formación de generaciones críticas en la búsqueda de respuestas a los grandes desafíos del país.

Cabe resaltar que la efeméride universitaria será reconocida por la Cámara de Diputados, que el pasado 14 de septiembre aprobó por unanimidad realizar una sesión solemne para inscribir con letras de oro en su Muro de Honor el nombre de la Universidad de México.

21 de septiembre de 1551, una fecha más que especial

El 21 de septiembre de 1551 es una fecha histórica, porque el príncipe Felipe, en nombre de su padre, Carlos V de Alemania y I de España, expidió la Cédula Real que dio origen a la Real Universidad de México, primer antecedente de la actual Universidad Nacional Autónoma de México. Años después, mediante una bula papal de Clemente VIII, se le dio el título de Real y Pontificia.

La participación de estudiantes mantiene vivo el nombre de la Universidad de México

Cabe resaltar, que la participación del estudiantado en la conmemoración por los 475 años de la Universidad de México, Néstor Martínez Cristo, Director de Comunicación Social invitó a todas las universitarias y universitarios a que se sumen a las actividades por este aniversario, y aporten su entusiasmo, pues el número de años que cumplimos como Universidad de México bien lo vale.

Asimismo, se publicará un libro conmemorativo: la primera mitad será el catálogo de la exposición del Colegio de San Ildefonso; y la segunda, un apartado denominado “25 para los 500”, que contendrá 25 textos de 12 universitarias y 12 universitarios destacados, más otro del Rector, en los que reflexionan de manera muy personal sobre lo que es la Universidad y lo que representa para cada una y cada uno de ellos.