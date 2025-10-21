Las extenuantes horas de trabajo del diputado Cuauhtémoc Blanco

—Cuauhtémoc Blanco… Si me pueden poner asistencia, por favor… Muchas gracias.

—Diputado Cuauhtémoc, el sentido de tu voto…

—Muchas gracias

—¿Diputado Cuauhtémoc?

— …

Esta es una breve transcripción de lo que sucedió en una de las sesiones a distancia que tuvo la Comisión de Presupuesto, en la que diputados federales discutían la iniciativa de la Ley de Aguas Nacionales, propuesta por Claudia Sheinbaum.

Y afirmar que todos discutían, es solo un decir, porque en el video se ve cuando el diputado Cuahtémoc Blanco prende su cámara para confirmar “su asistencia” a la sesión, apareciendo en ropa deportiva y con el sonido de fondo de raquetazos y gente hablando.

El exfutbolista ignoró a la diputada Merilyn Gómez Pozos, que le pidió emitiera su voto, y se desconectó de la sesión. Mientras tanto, los demás legisladores bromeaban por la desfachatez de Blanco.

VIDEO: Captan a Cuauhtémoc Blanco jugando pádel durante sesión virtual en Cámara de Diputados

Así es como el diputado de Morena aprovecha el fuero que conserva después de que la Fiscalía de Morelos solicitara quitárselo para que entrara en proceso tras la acusación de violación en grado de tentativa en contra de su media hermana, Nidia Fabiola Blanco.

La indiferencia con la que Cuauhtémoc Blanco se desempeña en su trabajo como diputado por Morena nos demuestra al menos dos cosas:



Este es el interés con el que votan cada una de las iniciativas que afectan tu salud, tu economía y tu seguridad.

Los legisladores abusan del poder y los privilegios que su puesto les otorga. Y nadie hace nada, porque obviamente, a nadie le conviene meter mano en ese asunto.

“No sabemos para dónde va”: La opinión de la gente tras los nuevos impuestos para el 2026

Ah, pero eso sí, para el año que viene, mientras a ti y a mí nos van a imponer ridículos impuestos y habrá recortes importantes, cada diputado, incluido nuestro flamante jugador de pádel, ganará $1,307,224 pesos, pues entre todos pidieron en el proyecto de presupuesto de egresos 2026 un modesto aumento salarial de 113 mil pesos. Lo que nunca, ahí sí se pusieron de acuerdo los diputados.

¿Y de dónde crees que va a salir todo ese dinero? De los impuestos que paga gente como tú. De personas que sí o sí tienen que trabajar al menos ocho horas al día, de personas que nunca van a ver tanto dinero junto como ese sueldo anual, de gente que no puede darse el lujo de abandonar su trabajo a media mañana para ir a jugar pádel. Porque seamos honestos: ¿cuántos de podrían hacerlo sin perder el empleo?