VIDEO: Captan a Cuauhtémoc Blanco jugando pádel durante sesión virtual en Cámara de Diputados

El diputado federal por Morena y exfutbolista, Cuauhtémoc Blanco, volvió a estar en el escándalo al ser captado jugando pádel en plena sesión remota de la Cámara de Diputados. La falta de seriedad se magnificó al evidenciar que el legislador desconocía el tema en debate: la nueva Ley de Aguas Nacionales.

El incidente ocurrió durante la sesión semipresencial de la Comisión de Presupuesto, justo en el momento crucial de la votación. Al abrir su micrófono y cámara, el sonido del golpe de las raquetas lo evidenció de inmediato mientras se mostraba al diputado en la cancha, listo para jugar. El exfutbolista, visiblemente desconectado, no supo ni en qué iba la discusión y, en lugar de emitir su voto, solo pidió que “le contaran la asistencia”.

La presidenta de la comisión, Merilyn Gómez, tuvo que repetir varias veces la pregunta sin obtener una respuesta seria del legislador, lo que desató la indignación y las risas de la oposición presente.

El descaro de Blanco provocó la reacción inmediata de los legisladores. El diputado del PRI, Mario Zamora, lo balconeó abiertamente: "¡Está jugando pádel, no sabe ni lo que está votando, hombre!”.

El priista Mario Zamora también aseguró: “Anda jugando pádel hasta acá se oyen los raquetazos”. La conducta de Blanco no solo generó críticas por el ausentismo, pues Paty Jiménez señaló: “Anda acosando mujeres”, haciendo referencia a la denuncia pública por acoso que enfrentó el legislador.

La Ley de Aguas se aprueba con 32 votos a favor

A pesar de la distracción, el proceso legislativo continuó. La opinión positiva sobre la nueva Ley de Aguas fue finalmente avalada con 32 votos a favor y 11 en contra. El diputado Cuauhtémoc Blanco, que ni siquiera se enteró del resultado, siguió jugando pádel, confirmando que su prioridad está lejos de la tribuna y del trabajo legislativo y evidenciando su falta de compromiso con el proceso de creación de leyes cruciales para el país.