¿De quién habla la fiscal carnala? Las frases de Ernestina Godoy que le rebotan a la 4T

En el marco de las celebraciones por el Día de la Independencia, la titular de la Fiscalía General de la República, Ernestina Godoy, aseguró que la soberanía nacional se debilita desde adentro cuando los recursos e instituciones públicas son utilizados para satisfacer ambiciones personales o intereses particulares.

La fiscal enfatizó que la verdadera defensa del país radica en combatir la corrupción y hacer valer la ley al servicio de todos los mexicanos; sin embargo, sus declaraciones generaron fuertes cuestionamientos al darse en medio de severos señalamientos contra diversos funcionarios de Morena por presuntos vínculos con el narcotráfico. Pese a la firmeza del discurso oficial, la propia Fiscalía arrastra una larga lista de expedientes clave sin resolver e investigaciones inconclusas, lo que aviva las críticas sobre el verdadero alcance de la justicia en la presente administración.

Con amor a la Patria y a la unidad nacional, en la @FGRMexico conmemoramos el inicio del Aniversario 216 de la Independencia de México.

Parte esencial de nuestra Institución, también se construye con base en la lucha de miles de hombres y mujeres quienes nos dejaron un legado… pic.twitter.com/bFaXybvTEx — Ernestina Godoy Ramos (@ErnestinaGodoy_) September 15, 2026

Opinión de Alejandro Villalvazo sobre Ernestina Godoy

Hasta dan ganas de pegar el grito, pero en el cielo... ¿De quién estará hablando la fiscal carnala, Ernestina Godoy? ¿Estará hablando del narcogobernador Rubén Rocha y pandilla, cuando dice que la independencia de nuestro querido México se pone a prueba por intereses particulares que aplastan el interés colectivo? ¿Estará hablando de Andy, el junior y sus cómplices, cuando dice que la ambición personal, económica o política busca utilizar a las instituciones para beneficio de unos cuantos?

¿Estará hablando de la red de huachicol fiscal, de Ojeda Durán, de Adán Augusto, de Noroña, de Mario Delgado o del jefe de todos, papá López Obrador, cuando dice que defender a México significa combatir la corrupción? ¿Estará hablando de Morena, de sus oscuros diputados y senadores, de los ministros de la Corte o del INE, cuando habla de cumplir con las leyes para garantizar la democracia? ¿Estará hablando de España, Ecuador, Perú, Bolivia o Estados Unidos, cuando dice que México es una nación abierta al mundo? ¿O la fiscal carnala, Ernestina Godoy, estará leyendo su discurso como chamaco en prueba PISA, sin comprender nada de lo que lee? Porque eso sí: reprobada está.